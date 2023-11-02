Реал и Родриго продлили контракт до 2028 года. Отступные - миллиард евро

Родриго продлил контракт с "Реалом". 22-летний вингер подписал соглашение, рассчитанное до 2028 года. Сообщалось, что в контракте будут предусмотрены отступные в размере 1 миллиарда евро.

Бразилец выступает за мадридский клуб с 2019 года. В составе "Реала" он провел 179 матчей, в которых забил 39 голов.