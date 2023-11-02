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Реал и Родриго продлили контракт до 2028 года. Отступные - миллиард евро

Испания
Обновлено

Родриго продлил контракт с Реалом

Реал и Родриго продлили контракт до 2028 года. Отступные - миллиард евро

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fermin Rodriguez/Quality Sport Images

UA-Футбол
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Родриго продлил контракт с "Реалом". 22-летний вингер подписал соглашение, рассчитанное до 2028 года. Сообщалось, что в контракте будут предусмотрены отступные в размере 1 миллиарда евро.

Бразилец выступает за мадридский клуб с 2019 года. В составе "Реала" он провел 179 матчей, в которых забил 39 голов.

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