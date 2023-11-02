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Яремчук в старте Валенсии на матч с Логроньес в Кубке Короля

Испания

Получил свой шанс

Яремчук в старте Валенсии на матч с Логроньес в Кубке Короля

Фото: Getty Images

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Роман Яремчук выйдет в старте "Валенсии" на матч против "Логроньес" в Кубке Короля. Украинец попал на превью состава от "летучих мышей".

Роман появился на поле в последнем матче против "Атлетика" на 13 минут, но не отличился результативными действиями.

Яремчук сыграл в 5 поединках за "Валенсию" и не отличился результативными действиями. Все 4 гола Роман в этом сезоне забил за "Брюгге".

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Валенсия (Испания) Роман Яремчук
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