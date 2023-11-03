Фекир попал в заявку Бетиса спустя восемь месяцев восстановления: полузащитник порвал кресты

Набиль Фекир попал в заявку "Бетиса" на матч 12-го тура Ла Лиги с "Мальоркой". Полузащитник 8 месяцев восстанавливался после второго в карьере разрыва крестообразных связок.

Фекир получил травму 24 февраля в матче с "Эльче". Обследование после встречи диагностировало у бывшего игрока "Лиона" разрыв крестообразных связок

Набиль переживает подобную травму уже во второй раз в карьере: впервые он порвал крестообразные связки колена в 2015-м во время товарищеского матча со сборной Португалии. Тогда полузащитник выбыл на 7 ммесяцев.

Матч "Бетис" – "Мальорка" состоится 4-го ноября, в 17:45.