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Луишу Фигу - 51 год: хорошо ли вы помните карьеру легендарного португальца? Квиз от UA-Футбол

Испания
Обновлено

Какой эпизод, связанный с Фигу, вам запомнился больше всего? Пишите об этом в комментариях

Луишу Фигу - 51 год: хорошо ли вы помните карьеру легендарного португальца? Квиз от UA-Футбол

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

4 ноября исполняется 51 год бывшему игроку "Барселоны" и "Реала" Луишу Фигу.

По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните карьеру выдающегося португальца, пройдя наш квиз.

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Португалия Луиш Фигу Барселона Реал (Мадрид) квиз от UA-Футбол
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Комментарии
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Aleroz
04.11.2023 в 14:04
Не працює квіз !!
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Комментарии 8
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Aleroz
04.11.2023 в 14:04
Не працює квіз !!
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Баpceлиниуc
04.11.2023 в 14:18
У меня работает. Но я не квизякаю.
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
04.11.2023 в 13:59
Непрацює квіз
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0
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Баpceлиниуc
04.11.2023 в 13:16
Да, мы хорошо помним этого ПРЕДАТЕЛЯ.
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0
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Smooth da Hustler (Львів)
04.11.2023 в 13:15
Непрацюють квізи, що з сайтом
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0
0
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Баpceлиниуc
04.11.2023 в 13:17
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Баpceлиниуc
04.11.2023 в 13:17
Эти, шо ли?
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Баpceлиниуc
04.11.2023 в 13:34
Исправил?
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