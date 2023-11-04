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Луишу Фигу - 51 год: хорошо ли вы помните карьеру легендарного португальца? Квиз от UA-Футбол
Какой эпизод, связанный с Фигу, вам запомнился больше всего? Пишите об этом в комментариях
Getty Images / Global Images Ukraine
4 ноября исполняется 51 год бывшему игроку "Барселоны" и "Реала" Луишу Фигу.
По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните карьеру выдающегося португальца, пройдя наш квиз.
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Aleroz
04.11.2023 в 14:04
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