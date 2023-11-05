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Валенсия – Гранада. АУДИО онлайн трансляция матча 12-го тура Ла Лиги

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Валенсия – Гранада. АУДИО онлайн трансляция матча 12-го тура Ла Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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UA-Футбол организует комментарий поединка чемпионата Испании между "Валенсией" и "Гранадой".

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Встреча 10-й и 19-й команд Примеры. В прошлом своем поединке "Лос Чес" одолели в 1/64 Финала Кубка Испании "Логроньес", Роман Яремчук провел на поле 87 минут, но результативными действиями не отличился. Сможет ли украинец забить за "Валенсию" в ворота "Гранады"? Выиграют ли хозяева? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 6 ноября – в 16:55 по киевскому времени.

Комментатор: Юрий Ковтун

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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