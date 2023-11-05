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"Мы играли не лучшим образом, но смогли заработать три очка": Тер Штеген о матче с Реал Сосьедад
Тер Штеген о матче с Реал Сосьедад
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Вчера состоялся матч "Реал Сосьедад" - "Барселона" 0:1, единственный гол забил Рональд Араухо на 90+2-й минуте. Вратарь каталонского клуба для Mundo Deportivo прокомментировал игру.
"Это был очень сложный матч, сначала нам было тяжело, мы страдали, но всё-таки смогли забить гол. Мы играли не лучшим образом, но, разумеется, мы довольны тем, что заработали три очка".
После 12 туров чемпионата Испании "Барселона" набрала 27 очков и на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице.