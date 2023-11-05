"Мы играли не лучшим образом, но смогли заработать три очка": Тер Штеген о матче с Реал Сосьедад

Вчера состоялся матч "Реал Сосьедад" - "Барселона" 0:1, единственный гол забил Рональд Араухо на 90+2-й минуте. Вратарь каталонского клуба для Mundo Deportivo прокомментировал игру.

"Это был очень сложный матч, сначала нам было тяжело, мы страдали, но всё-таки смогли забить гол. Мы играли не лучшим образом, но, разумеется, мы довольны тем, что заработали три очка".