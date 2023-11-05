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"Мы играли не лучшим образом, но смогли заработать три очка": Тер Штеген о матче с Реал Сосьедад

Испания

Тер Штеген о матче с Реал Сосьедад

"Мы играли не лучшим образом, но смогли заработать три очка": Тер Штеген о матче с Реал Сосьедад

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

UA-Футбол
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Вчера состоялся матч "Реал Сосьедад" - "Барселона" 0:1, единственный гол забил Рональд Араухо на 90+2-й минуте. Вратарь каталонского клуба для Mundo Deportivo прокомментировал игру.

"Это был очень сложный матч, сначала нам было тяжело, мы страдали, но всё-таки смогли забить гол. Мы играли не лучшим образом, но, разумеется, мы довольны тем, что заработали три очка".

После 12 туров чемпионата Испании "Барселона" набрала 27 очков и на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице.

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Источник:
Mundo Deportivo
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