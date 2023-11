Яго Аспас извинился за то, что завалил монитор VAR

Вчера, после финального свистка в матче "Сельта" - "Севилья", звезда хозяев Яго Аспас в ярости толкнул монитор VAR, после чего тот рухнул.

Iago Aspas threw the VAR video screen onto the floor in frustration ????????????pic.twitter.com/Sqi93TkjoN