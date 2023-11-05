Яго Аспас извинился за то, что завалил монитор VAR

Вчера, после финального свистка в матче "Сельта" - "Севилья", звезда хозяев Яго Аспас в ярости толкнул монитор VAR, после чего тот рухнул.

Iago Aspas threw the VAR video screen onto the floor in frustration ????????????pic.twitter.com/Sqi93TkjoN — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) November 4, 2023

Все из-за отмененного пенальти для "Сельты" на последних минутах встречи, который мог принести победу. Матч завершился с разучком 1:1.

Сегодня нападающий извинился за свой поступок у Х.

Вчера я совершил ошибку. Я не должен был таким образом направлять свое разочарование. Мне больно, потому что это не тот пример, который я хочу подать молодым болельщикам «Сельты»



Команда из Виго находится в зоне вылета, на 18 строчке таблицы Ла Лиги.