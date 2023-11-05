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Яго Аспас извинился за то, что завалил монитор VAR

Испания

Это были эмоции

Яго Аспас извинился за то, что завалил монитор VAR

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Agustin Cuevas

UA-Футбол
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Вчера, после финального свистка в матче "Сельта" - "Севилья", звезда хозяев Яго Аспас в ярости толкнул монитор VAR, после чего тот рухнул.

Все из-за отмененного пенальти для "Сельты" на последних минутах встречи, который мог принести победу. Матч завершился с разучком 1:1.

Сегодня нападающий извинился за свой поступок у Х.

Вчера я совершил ошибку. Я не должен был таким образом направлять свое разочарование. Мне больно, потому что это не тот пример, который я хочу подать молодым болельщикам «Сельты»


Команда из Виго находится в зоне вылета, на 18 строчке таблицы Ла Лиги.

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Яго Аспас Сельта (Виго)
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Источник:
Football Espana
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