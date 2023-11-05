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Яго Аспас извинился за то, что завалил монитор VAR
Это были эмоции
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Agustin Cuevas
Вчера, после финального свистка в матче "Сельта" - "Севилья", звезда хозяев Яго Аспас в ярости толкнул монитор VAR, после чего тот рухнул.
Iago Aspas threw the VAR video screen onto the floor in frustration ????????????pic.twitter.com/Sqi93TkjoN— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) November 4, 2023
Все из-за отмененного пенальти для "Сельты" на последних минутах встречи, который мог принести победу. Матч завершился с разучком 1:1.
Сегодня нападающий извинился за свой поступок у Х.
Вчера я совершил ошибку. Я не должен был таким образом направлять свое разочарование. Мне больно, потому что это не тот пример, который я хочу подать молодым болельщикам «Сельты»
Команда из Виго находится в зоне вылета, на 18 строчке таблицы Ла Лиги.