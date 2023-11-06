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Федерико Вальверде провел 150-й матч в чемпионате Испании в футболке Реала
Полузащитник мадридцев провел 150-й матч в Примере
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Реала" Мадрид Федерико Вальверде провел 150-й матч в чемпионате Испании за "сливочных".
25-летний уругваец достиг этой отметки в матче 12-го тура Ла Лиги с "Райо Вальекано". Встреча на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершилась со счетом 0:0.
Вальверде перешел в "Реал" из "Пеньяроля" в 2016 году. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 100 млн.
В 150 матчах в футболке "Реала" Вальверде забил 13 мячей и отдал 13 голевых передач.
Вместе с "Королевским клубом" он дважды выиграл чемпионат Испании (2019/2020, 2021/2022), Кубок Испании (2022/2023) и дважды Суперкубок Испании (2019/2020, 2021/2022), а также Лигу чемпионов (2021/2022), Суперкубок УЕФА (2022/2023) и дважды клубный чемпионат мира (2018, 2023).
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