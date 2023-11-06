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Федерико Вальверде провел 150-й матч в чемпионате Испании в футболке Реала

Испания

Полузащитник мадридцев провел 150-й матч в Примере

Федерико Вальверде провел 150-й матч в чемпионате Испании в футболке Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Полузащитник "Реала" Мадрид Федерико Вальверде провел 150-й матч в чемпионате Испании за "сливочных".

25-летний уругваец достиг этой отметки в матче 12-го тура Ла Лиги с "Райо Вальекано". Встреча на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершилась со счетом 0:0.

Вальверде перешел в "Реал" из "Пеньяроля" в 2016 году. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 100 млн.

В 150 матчах в футболке "Реала" Вальверде забил 13 мячей и отдал 13 голевых передач.

Вместе с "Королевским клубом" он дважды выиграл чемпионат Испании (2019/2020, 2021/2022), Кубок Испании (2022/2023) и дважды Суперкубок Испании (2019/2020, 2021/2022), а также Лигу чемпионов (2021/2022), Суперкубок УЕФА (2022/2023) и дважды клубный чемпионат мира (2018, 2023).

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