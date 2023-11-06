Винисиус признан лучшим игроком Ла Лиги в сезоне-2022/23 по версии игроков. Приз вингеру Реала вручат сегодня

Винисиус Жуниор стал лучшим игроком Ла Лиги-2022/23 по версии футболистов. Об этом сообщил журналист COPE Мельчор Руис.

Награду вингеру "Реала" вручат на сегодняшнем гала-вечере Ассоциации футболистов Испании (AFE).

В Ла Лиге-2022/23 Винисиус забил 10 голов и отдал 9 голевых передач в 33 матчах. В нынешнем сезоне на счету бразильца 2 гола и ассист в 9 матчах чемпионата.

Напомним, что у Левандовского в сезоне 22/23 - 23 гола и 7 ассистов. У Антуана Гризманна -15 голов и 16 ассистов.