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Реал продлил контракт с Эдуарду Камавингой

Испания

Новое соглашение рассчитано на 5 лет

Реал продлил контракт с Эдуарду Камавингой

Фото: twitter.com/Camavinga

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Французский полузащитник "Реала" Мадрид Эдуарду Камавинга продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2029 года. Об этом сообщает пресс-служба мадридского "Реала".

К "сливочным" 20-летний Камавинга присоединился два года назад из французского "Ренна". Сумма трансфера составила € 40 млн. По итогам дебютного сезона Эдуарду помог мадридской команде выиграть чемпионат Испании, Суперкубок страны и Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне Эдуарду Камавинга провёл 12 матчей за команду Карло Анчелотти в рамках испанской Ла Лиги и не записал на свой счёт результативных действий.

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Реал (Мадрид) Эдуарду Камавинга
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