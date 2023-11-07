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Реал продлил контракт с Эдуарду Камавингой
Новое соглашение рассчитано на 5 лет
Фото: twitter.com/Camavinga
Французский полузащитник "Реала" Мадрид Эдуарду Камавинга продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2029 года. Об этом сообщает пресс-служба мадридского "Реала".
К "сливочным" 20-летний Камавинга присоединился два года назад из французского "Ренна". Сумма трансфера составила € 40 млн. По итогам дебютного сезона Эдуарду помог мадридской команде выиграть чемпионат Испании, Суперкубок страны и Лигу чемпионов.
В нынешнем сезоне Эдуарду Камавинга провёл 12 матчей за команду Карло Анчелотти в рамках испанской Ла Лиги и не записал на свой счёт результативных действий.
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