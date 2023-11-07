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Тони Кроос вместе с блогером запустит Лигу икон

Испания

В нее будут привлечены известные стримеры, люди из футбола, сферы развлечений и музыкальной индустрии

Тони Кроос вместе с блогером запустит Лигу икон

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
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Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос совместно с блогером Eligella запустит медийную футбольную лигу в Германии, пишет Sky Sport Germany.

Ожидается, что турнир стартует летом 2024 года. Он получит название "Лига Кумиров" (The Icon League). Будут привлечены люди из футбола, сферы развлечений и музыкальной индустрии.

Кроос прогнозирует "более быструю, более разнообразную, более насыщенную событиями игру, в которой могут внезапно возникнуть непредвиденные повороты" и "футбол с большим количеством голов и развлечений". Как будет выглядеть этот новый формат, пока неизвестно.

В текущем сезоне Тони Кроос принял участие в 14 матчах, где отметился одним голом и тремя результативными передачами.

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Тони Кроос Реал (Мадрид)
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Источник:
Sky Sport Germany
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