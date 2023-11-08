В Ла Лиге хотят публиковать аудиопереговоры судей в поле с ВАР. Продолжаются консультации, сообщает As.

Технический комитет арбитров (CTA) готов рассмотреть такую возможность, чтобы снизить уровень разногласий, которые существуют в испанском футболе, и попытаться стать более прозрачным.

Однако для этого нужно решить юридические моменты и получить разрешение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

"Мы собираемся посмотреть, сможем ли мы придать судейству новый импульс. Мы должны стремиться к большей прозрачности решений, к тому, чтобы они были понятны. По крайней мере аудиозаписи ВАР должны быть доступны, что может снизить напряжение", - заявил глава Ла Лиги Хавьер Тебас.

Сейчас позиция IFAB говорит о невозможности включать аудиопереговоры в прямом эфире.

Однако есть вероятность, что их будут публиковать после окончания матчей - как это происходит в Серии А. Это наиболее жизнеспособный вариант в краткосрочной перспективе, и для начала он устроил бы Ла Лигу. CTA изучает законность варианта и лучший способ донести его до болельщиков.