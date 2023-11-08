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В Ла Лиге хотят публиковать аудиопереговоры судей в поле с ВАР. Продолжаются консультации

Испания

Такая возможность сейчас изучается

В Ла Лиге хотят публиковать аудиопереговоры судей в поле с ВАР. Продолжаются консультации

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

В Ла Лиге хотят публиковать аудиопереговоры судей в поле с ВАР. Продолжаются консультации, сообщает As.

Технический комитет арбитров (CTA) готов рассмотреть такую возможность, чтобы снизить уровень разногласий, которые существуют в испанском футболе, и попытаться стать более прозрачным.

Однако для этого нужно решить юридические моменты и получить разрешение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

"Мы собираемся посмотреть, сможем ли мы придать судейству новый импульс. Мы должны стремиться к большей прозрачности решений, к тому, чтобы они были понятны. По крайней мере аудиозаписи ВАР должны быть доступны, что может снизить напряжение", - заявил глава Ла Лиги Хавьер Тебас.

Сейчас позиция IFAB говорит о невозможности включать аудиопереговоры в прямом эфире.

Однако есть вероятность, что их будут публиковать после окончания матчей - как это происходит в Серии А. Это наиболее жизнеспособный вариант в краткосрочной перспективе, и для начала он устроил бы Ла Лигу. CTA изучает законность варианта и лучший способ донести его до болельщиков.

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Комментарии
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Баpceлиниуc
08.11.2023 в 12:38
В тебасо-пересовской Ла Лиге, да шоб такое, да вы шо, смеётесь?
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Комментарии 1
avatar
Баpceлиниуc
08.11.2023 в 12:38
В тебасо-пересовской Ла Лиге, да шоб такое, да вы шо, смеётесь?
Ответить
0
0

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