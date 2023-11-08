Хави провел встречу с игроками Барселоны. Тренер говорил о гордости и самоотдаче

Хави провел 45-минутную встречу с игроками "Барселоны".

Сначала слово взял тренер. Хави, в частности, говорил о гордости и самоотдаче. Затем он поинтересовался мнением игроков, попросив их открыто высказаться, сообщает As.

Особенно активно высказывались Марк-Андре тер Стеген и Рональд Араухо. Слово брали также Роберт Левандовский и Илкай Гюндоган.

Встреча прошла в позитивном ключе. Все пришли к выводу, что нужно улучшить игру, ничего не потеряно, ситуацию можно исправить, но нельзя повторять то, что было в двух последних матчах.