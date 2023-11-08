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Хави провел встречу с игроками Барселоны. Тренер говорил о гордости и самоотдаче
Встреча прошла в позитивном ключе
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Хави провел 45-минутную встречу с игроками "Барселоны".
Сначала слово взял тренер. Хави, в частности, говорил о гордости и самоотдаче. Затем он поинтересовался мнением игроков, попросив их открыто высказаться, сообщает As.
Особенно активно высказывались Марк-Андре тер Стеген и Рональд Араухо. Слово брали также Роберт Левандовский и Илкай Гюндоган.
Встреча прошла в позитивном ключе. Все пришли к выводу, что нужно улучшить игру, ничего не потеряно, ситуацию можно исправить, но нельзя повторять то, что было в двух последних матчах.
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