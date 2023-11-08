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Барселона ищет замену Левандовскому – СМИ
Руководство клуба недовольно игрой форварда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Каталонская "Барселона" ищет замену польскому форварду Роберту Левандовскому, пишет Footmercato.
Польский нападающий не нанес ни одного удара по воротам на протяжении всего матча против "Шахтера" и не забивает уже шесть матчей.
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Сейчас "Барселона" пытается вернуть Левандовского к былым кондициям.
35-летний поляк принял участие в 13 матчах своей команды, где забил шесть мячей и оформил четыре результативные передачи.
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Источник:footmercato
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Баpceлиниуc
09.11.2023 в 00:19
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