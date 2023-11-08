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Барселона ищет замену Левандовскому – СМИ

Испания
Обновлено

Руководство клуба недовольно игрой форварда

Барселона ищет замену Левандовскому – СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Каталонская "Барселона" ищет замену польскому форварду Роберту Левандовскому, пишет Footmercato.

Польский нападающий не нанес ни одного удара по воротам на протяжении всего матча против "Шахтера" и не забивает уже шесть матчей.

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Сейчас "Барселона" пытается вернуть Левандовского к былым кондициям.

35-летний поляк принял участие в 13 матчах своей команды, где забил шесть мячей и оформил четыре результативные передачи.

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Роберт Левандовский Барселона
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Источник:
footmercato
Комментарии
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Баpceлиниуc
09.11.2023 в 00:19
Да, нужна замена. Кот мышей уже не ловит.
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Комментарии 3
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Баpceлиниуc
09.11.2023 в 00:19
Да, нужна замена. Кот мышей уже не ловит.
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0
0
Smelt555 (Rovno)
08.11.2023 в 23:21
Левандоввські криваногий, пузатий, синяжилий.
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0
1
oda1979 (Запорожье)
08.11.2023 в 22:08
А так барселоги на него оргазмировали..
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