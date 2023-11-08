Барселона ищет замену Левандовскому – СМИ

Каталонская "Барселона" ищет замену польскому форварду Роберту Левандовскому, пишет Footmercato.

Польский нападающий не нанес ни одного удара по воротам на протяжении всего матча против "Шахтера" и не забивает уже шесть матчей.

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Сейчас "Барселона" пытается вернуть Левандовского к былым кондициям.

35-летний поляк принял участие в 13 матчах своей команды, где забил шесть мячей и оформил четыре результативные передачи.