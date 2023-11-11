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Цыганков и Довбик готовы. Райо Вальекано – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 13-го тура Ла Лиги
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Girona
UA-Футбол организует комментарий поединка 13-го тура чемпионата Испании между "Райо Вальекано" и "Жироной".
Каталонцы на прошлых выходных совершили обалденный камбэк благодаря Виктору Цыганкову и Артему Довбику. Напомним, "Жирона" – единоличный лидер Ла Лиги. Удержится ли команда Мигеля на вершине? Или же середняк удачно для себя поставит "Жироне" подножку? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 11 ноября – в 14:55 по киевскому времени.
Комментатор: Игорь Ковтун
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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