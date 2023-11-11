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Флорентино Перес снова заговорил о необходимости Суперлиги
Президент мадридского клуба о Суперлиге
Фото: twitter.com/realmadrid
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес сегодня заявил, что считает проект Суперлиги необходимым. Функционера цитируют испанские СМИ:
"Футбол является ничьей монополией, потому что он принадлежит всем. Я считаю проект Суперлиги, как никогда необходим, чтобы улучшить и модернизировать футбол. Футбол переживает кризис и Суперлига спасет ситуацию" - рассказал президент "Реала" для Cope.
Напомним, проект Суперлига, основали 2021 года, Флорентино Перес стал первым председателем турнира.
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