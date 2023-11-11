Флорентино Перес снова заговорил о необходимости Суперлиги

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес сегодня заявил, что считает проект Суперлиги необходимым. Функционера цитируют испанские СМИ:

"Футбол является ничьей монополией, потому что он принадлежит всем. Я считаю проект Суперлиги, как никогда необходим, чтобы улучшить и модернизировать футбол. Футбол переживает кризис и Суперлига спасет ситуацию" - рассказал президент "Реала" для Cope.