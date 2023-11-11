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Яремчук vs Лунин. Реал Мадрид – Валенсия. АУДИО онлайн трансляция матча 13-го тура Ла Лиги
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка 13-го тура чемпионата Испании между мадридским "Реалом" и "Валенсией".
Один из лидеров Примеры примет середняка первенства. Мадридский "Реал" ведет погоню за "Жироной", а Яремчук и компания стремятся забраться в зону еврокубков. Как отыграет украинский форвард? Получится ли у Романа забить в ворота Андрея Лунина? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 11 ноября – в 21:55 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Зуев
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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