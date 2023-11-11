Яремчук vs Лунин. Реал Мадрид – Валенсия. АУДИО онлайн трансляция матча 13-го тура Ла Лиги

UA-Футбол организует комментарий поединка 13-го тура чемпионата Испании между мадридским "Реалом" и "Валенсией".

Один из лидеров Примеры примет середняка первенства. Мадридский "Реал" ведет погоню за "Жироной", а Яремчук и компания стремятся забраться в зону еврокубков. Как отыграет украинский форвард? Получится ли у Романа забить в ворота Андрея Лунина? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 11 ноября – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский