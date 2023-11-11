Яремчук начнет игру с Реалом на скамейке запасных

Нападающий "Валенсии" Роман Яремчук не попал в стартовый состав команды на центральный матч 13-го тура Ла Лиги с "Реалом".

Однако с первых минут за мадридцев сыграет другой украинец - Андрей Лунин.

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Яремчук провел за "Валенсию" 7 матчей. Голами пока не отметился.