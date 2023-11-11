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Яремчук начнет игру с Реалом на скамейке запасных

Испания
Обновлено

Ждем украинца позже

Яремчук начнет игру с Реалом на скамейке запасных

Фото: пресслужби ФК "Валенсія"

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Нападающий "Валенсии" Роман Яремчук не попал в стартовый состав команды на центральный матч 13-го тура Ла Лиги с "Реалом".

Однако с первых минут за мадридцев сыграет другой украинец - Андрей Лунин.

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Яремчук провел за "Валенсию" 7 матчей. Голами пока не отметился.

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Комментарии
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
11.11.2023 в 21:28
Сьогодні прям бенефіс українців в Європі . Побачим як ця пара відзначиться .
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Комментарии 4
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
11.11.2023 в 21:28
Сьогодні прям бенефіс українців в Європі . Побачим як ця пара відзначиться .
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1
0
download1 (huyersk)
11.11.2023 в 21:34
В такий день має виходити на заміну та розривати захист вершкових!
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0
0
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Баpceлиниуc
11.11.2023 в 21:43
А кто ещё кроме Цыганкова и Довбика?
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0
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romajan (Киев)
11.11.2023 в 21:54
Зіна,Микола
 
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