Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Яремчук начнет игру с Реалом на скамейке запасных
Ждем украинца позже
Фото: пресслужби ФК "Валенсія"
Нападающий "Валенсии" Роман Яремчук не попал в стартовый состав команды на центральный матч 13-го тура Ла Лиги с "Реалом".
???????? Our XI vs. @realmadriden#RealMadridValencia #VCFDNA pic.twitter.com/9COImyW0c3— Valencia CF (@valenciacf_en) November 11, 2023
Однако с первых минут за мадридцев сыграет другой украинец - Андрей Лунин.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Яремчук провел за "Валенсию" 7 матчей. Голами пока не отметился.
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
11.11.2023 в 21:28
Ответить
1
0
Популярное сейчас
- Цыганков отдавал, Довбик забивал. Райо Вальекано - Жирона 1:2. Видео голов и обзор матча
- Примера. Райо Вальекано - Жирона 1:2. Украинцы вторую неделю подряд на высоте
- Бех-Романчук снялась в откровенной фотосессии с рекламой нижнего белья. Фото
- Андрей Лунин отразил пенальти в матче ЛЧ против Браги
- Билли Айлиш сделала новую прическу и подверглась насмешкам со стороны фанатов Челси. ФОТО
- Марта Костюк вышла замуж - церемония прошла на Кипре. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 4