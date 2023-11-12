Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конкурент Яремчука в Валенсии – лидер по потерянным голевым моментам в Ла Лиге
Однако все равно забил немало
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий “Валенсии” Уго Дуро стал лидером чемпионата Испании по потерянным моментам у чужих ворот. Об этом сообщает Opta.
У форварда восемь таких упущенных шансов. Сразу за ним следуют Кристиан Стуани (“Жирона”), Кике Гарсия (“Жирона”) и Яго Аспас (“Сельта”).
8 - @LaLigaEN 2023/24 players with most big chances missed:— OptaJose (@OptaJose) November 11, 2023
8 - HUGO DURO
7 - Cristhian Stuani
7 - Kike García
7 - Iago Aspas
Mistake. ???? pic.twitter.com/BqjnYOWZvn
Однако, несмотря на это, Дуро имеет в своем активе шесть голов. Он является лучшим голеадором “Валенсии” и входит в десятку бомбардиров Ла Лиги.
После поражения от "Реала" "Валенсия" находится на девятом месте в чемпионате Испании. Следующий матч "лос чес" сыграют против "Сельты".
Популярное сейчас
- Примера. Реал Мадрид - Валенсия 5:1. Никогда не злите Винисиуса
- Артета: Я очень доволен Зинченко
- Феерия Миколенко. Кристал Пэлас – Эвертон 2:3. Обзор матча и видео голов
- Анчелотти - о словах Пике про победы Реала в ЛЧ: Жерар живет в своем мире
- Красотка дня. Роскошная жена иконы Лацио Чиро Иммобиле. ФОТО
- Звезда Playboy и фанатка Месси увлеклась бодибилдингом и превратилась в Женщину-Халка. ФОТО