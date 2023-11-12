Конкурент Яремчука в Валенсии – лидер по потерянным голевым моментам в Ла Лиге

Нападающий “Валенсии” Уго Дуро стал лидером чемпионата Испании по потерянным моментам у чужих ворот. Об этом сообщает Opta.

У форварда восемь таких упущенных шансов. Сразу за ним следуют Кристиан Стуани (“Жирона”), Кике Гарсия (“Жирона”) и Яго Аспас (“Сельта”).

8 - @LaLigaEN 2023/24 players with most big chances missed:



8 - HUGO DURO

7 - Cristhian Stuani

7 - Kike García

7 - Iago Aspas



Mistake. ???? pic.twitter.com/BqjnYOWZvn — OptaJose (@OptaJose) November 11, 2023

Однако, несмотря на это, Дуро имеет в своем активе шесть голов. Он является лучшим голеадором “Валенсии” и входит в десятку бомбардиров Ла Лиги.

После поражения от "Реала" "Валенсия" находится на девятом месте в чемпионате Испании. Следующий матч "лос чес" сыграют против "Сельты".