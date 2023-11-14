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Диего Симеоне: Мората находится на одном уровне с Холандом и Кейном

Испания
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Главный тренер Атлетико отметил своего нападающего

Диего Симеоне: Мората находится на одном уровне с Холандом и Кейном

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне отметил нападающего "матрасников" Альваро Морату, сравнив его с форвардом "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом и бомбардиром "Баварии" Гарри Кейном.

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"Да, Мората один из лучших с точки зрения голов и его общей результативности. Сравниваю его с такими футболистами, как Эрлинг Холанд и Гарри Кейн, они примерно на одном уровне", - приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

Напомним, в нынешнем сезоне Мората принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и тремя результативными передачами. В свою очередь, Холанд сыграл в 18 матчах во всех соревнованиях, в которых отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Кейн принял участие в 16 играх во всех турнирах (21 забитый мяч и семь голевых передач).

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Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Харри Кейн Эрлинг Холанд
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Источник:
mundodeportivo
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