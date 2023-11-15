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Деку о Барсе без Месси: Мы потеряли лучшего игрока в истории и выиграли Ла Лигу
Деку считает, что Барселона успешно проводит смену поколений
Getty Images/Global Images Ukraine
Деку считает, что "Барселона" успешно проводит смену поколений.
"Мы выиграли Ла Лигу, когда люди говорили, что "Барсе" понадобятся годы, чтобы сделать это снова. Не забывайте, что мы потеряли лучшего игрока в истории. Лео здесь больше нет, и мы думали, что это будет большой драмой до тех пор, пока мы не начнем снова завоевывать трофеи.
"Барсу" покинуло целое поколение игроков, таких, как Серджи Бускетс. Я бы хотел, чтобы у нас был еще один Буси. У нас были Жорди Альба, Жерар Пике - знаковые игроки. Тренеру сложно справляться с этим процессом. У Хави это получилось. Мы продлили с ним контракт. Мы уверены в нем на 100, на 200 процентов.
Хотим ли мы совершенствоваться, играть лучше? Конечно. Мы не можем этого скрывать, мы не можем отрицать, что нам нужна более привлекательная команда.
Другое дело - знать, почему мы не можем достичь этого уровня. Мы знаем, что у нас были доступны не все игроки, и понемногу возвращаем их. Мы обсуждаем это каждый день. Хави больше, чем кто-либо другой, хочет играть лучше.
Мы знаем, в чем нам нужно совершенствоваться, но мы также не можем забывать о хорошем или о том, кто мы такие. Это важно", - сказал спортивный директор "Барселоны" в интервью RAC1.
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