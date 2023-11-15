  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Деку о Барсе без Месси: Мы потеряли лучшего игрока в истории и выиграли Ла Лигу
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Деку о Барсе без Месси: Мы потеряли лучшего игрока в истории и выиграли Ла Лигу

Испания

Деку считает, что Барселона успешно проводит смену поколений

Деку о Барсе без Месси: Мы потеряли лучшего игрока в истории и выиграли Ла Лигу

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Деку считает, что "Барселона" успешно проводит смену поколений.

"Мы выиграли Ла Лигу, когда люди говорили, что "Барсе" понадобятся годы, чтобы сделать это снова. Не забывайте, что мы потеряли лучшего игрока в истории. Лео здесь больше нет, и мы думали, что это будет большой драмой до тех пор, пока мы не начнем снова завоевывать трофеи.

"Барсу" покинуло целое поколение игроков, таких, как Серджи Бускетс. Я бы хотел, чтобы у нас был еще один Буси. У нас были Жорди Альба, Жерар Пике - знаковые игроки. Тренеру сложно справляться с этим процессом. У Хави это получилось. Мы продлили с ним контракт. Мы уверены в нем на 100, на 200 процентов.

Хотим ли мы совершенствоваться, играть лучше? Конечно. Мы не можем этого скрывать, мы не можем отрицать, что нам нужна более привлекательная команда.

Другое дело - знать, почему мы не можем достичь этого уровня. Мы знаем, что у нас были доступны не все игроки, и понемногу возвращаем их. Мы обсуждаем это каждый день. Хави больше, чем кто-либо другой, хочет играть лучше.

Мы знаем, в чем нам нужно совершенствоваться, но мы также не можем забывать о хорошем или о том, кто мы такие. Это важно", - сказал спортивный директор "Барселоны" в интервью RAC1.

По теме
yellow-arrow
Суд Барселоны завершил расследование по делу Дани Алвеса
yellow-arrow
Диего Симеоне: Мората находится на одном уровне с Холандом и Кейном
yellow-arrow
Реал готов предложить Карвахалю новый контракт. Менди продадут в случае подписания Дэвиса
Лионель Месси Серхио Бускетс Деку Жорди Альба Барселона Жерар Пике
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
goal
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Баpceлиниуc
15.11.2023 в 09:40
Боже мой, якэ ж воно йобнутэ цэ дэку, хай бог милуе.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
Баpceлиниуc
15.11.2023 в 09:40
Боже мой, якэ ж воно йобнутэ цэ дэку, хай бог милуе.
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
15.11.2023 в 09:22
Ну так... Після того зіркового складу "кращої команди" початку ХХІ століття теперішній склад виглядає так собі, але враховуючи фінансовий стан Барселона скоріш можна розраховувати на Ла Масію ніж на купівля зірки. Ну і нема зірок, то і на шоу багато не заробиш...
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости