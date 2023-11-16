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Барселоне интересен опорник Фейеноорда Виффер. Каталонцам нравятся его потенциал

Испания
Обновлено

Барселона интересуется опорным полузащитником Фейеноорда

Барселоне интересен опорник Фейеноорда Виффер. Каталонцам нравятся его потенциал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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По информации Sport.es, внимание "Барселоны" привлек Матс Виффер. 24-летний футболист нравится каталонскому клубу, потому что соответствует всем необходимым параметрам: у него есть потенциал, он молод, но уже имеет опыт. Игрок еще не достиг предела в своем развитии, и стоимость трансфера не будет заоблачной.

Несмотря на то, что контракт хавбека с нидерландским клубом действует до 2027 года, "Барса" считает, что сможет договориться с "Фейеноордом".

В текущем сезоне Эредивизи Виффер провел 11 матчей и забил 2 гола.

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Комментарии
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Баpceлиниуc
16.11.2023 в 15:40
Надо брать.
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Комментарии 1
avatar
Баpceлиниуc
16.11.2023 в 15:40
Надо брать.
Ответить
0
0

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