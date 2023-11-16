Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселоне интересен опорник Фейеноорда Виффер. Каталонцам нравятся его потенциал
Барселона интересуется опорным полузащитником Фейеноорда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
По информации Sport.es, внимание "Барселоны" привлек Матс Виффер. 24-летний футболист нравится каталонскому клубу, потому что соответствует всем необходимым параметрам: у него есть потенциал, он молод, но уже имеет опыт. Игрок еще не достиг предела в своем развитии, и стоимость трансфера не будет заоблачной.
Несмотря на то, что контракт хавбека с нидерландским клубом действует до 2027 года, "Барса" считает, что сможет договориться с "Фейеноордом".
В текущем сезоне Эредивизи Виффер провел 11 матчей и забил 2 гола.
Популярное сейчас
- Сегодня сборная Украины может получить гарантию плей-офф отбора Евро-2024 на случай не выхода из группы
- Сегодня сборная Украины проведет спарринг с Лехией
- ВСУ ликвидировали 1330 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Суд Барселоны завершил расследование по делу Дани Алвеса
- Дарья Билодид показала новый вечерний наряд. Фото
- Билли Айлиш сделала новую прическу и подверглась насмешкам со стороны фанатов Челси. ФОТО
Комментарии 1