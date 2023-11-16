Барселоне интересен опорник Фейеноорда Виффер. Каталонцам нравятся его потенциал

По информации Sport.es, внимание "Барселоны" привлек Матс Виффер. 24-летний футболист нравится каталонскому клубу, потому что соответствует всем необходимым параметрам: у него есть потенциал, он молод, но уже имеет опыт. Игрок еще не достиг предела в своем развитии, и стоимость трансфера не будет заоблачной.

Несмотря на то, что контракт хавбека с нидерландским клубом действует до 2027 года, "Барса" считает, что сможет договориться с "Фейеноордом".

В текущем сезоне Эредивизи Виффер провел 11 матчей и забил 2 гола.