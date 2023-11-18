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Илкай Гюндоган: Когда я был игроком Сити, я хотел, чтобы МЮ тоже провёл хороший сезон
Немецкий полузащитник о соперничестве с Манчестер Юнайтед
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган рассказал для Sporx о соперничестве с "Манчестер Юнайтед".
"Такие соревнования как Манчестерское дерби очень важны для футбола. Они очень важны для болельщиков, есть острая конкуренция. Когда я был игроком "Манчестер Сити", я хотел, чтобы "Манчестер Юнайтед" тоже провёл хороший сезон, но Манчестер стал голубым в последние годы", — рассказал Гюндоган.
Напомним, последний раз "Манчестер Юнайтед" стал победителем Английской премьер-лиги в сезоне 2012/13.
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