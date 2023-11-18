Илкай Гюндоган: Когда я был игроком Сити, я хотел, чтобы МЮ тоже провёл хороший сезон

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган рассказал для Sporx о соперничестве с "Манчестер Юнайтед".

"Такие соревнования как Манчестерское дерби очень важны для футбола. Они очень важны для болельщиков, есть острая конкуренция. Когда я был игроком "Манчестер Сити", я хотел, чтобы "Манчестер Юнайтед" тоже провёл хороший сезон, но Манчестер стал голубым в последние годы", — рассказал Гюндоган.