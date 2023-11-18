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Бразилия или Реал? Перес рассматривает возможность продления контракта с Анчелотти
Туманное будущее наставника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" рассматривает возможность продления контракта с Карлом Анчелотти, об этом
По информации источника, Флорентино Перес планирует предложить ему новое соглашение, чтобы Карло продолжал руководить молодой командой, которая нуждается в опыте. Руководство клуба готово предложить контракт на два года.
Однако у Анчелотти есть предложение из сборной Бразилии. Однако сам наставник несколько раз говорил, что ничего не решено.
Карло является наставником "сливочных" уже второй раз в своей карьере. В 2014-м и 2022-м итальянец выигрывал с "Реалом" Лигу Чемпионов.
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