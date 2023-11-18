Бразилия или Реал? Перес рассматривает возможность продления контракта с Анчелотти

Мадридский "Реал" рассматривает возможность продления контракта с Карлом Анчелотти, об этом сообщает Relevo. Контракт итальянца со столичным клубом истекает в июне 2024-го.

По информации источника, Флорентино Перес планирует предложить ему новое соглашение, чтобы Карло продолжал руководить молодой командой, которая нуждается в опыте. Руководство клуба готово предложить контракт на два года.

Однако у Анчелотти есть предложение из сборной Бразилии. Однако сам наставник несколько раз говорил, что ничего не решено.

Карло является наставником "сливочных" уже второй раз в своей карьере. В 2014-м и 2022-м итальянец выигрывал с "Реалом" Лигу Чемпионов.