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Агент Модрича: У игрока есть несколько предложений из Саудовской Аравии

Испания
Обновлено

Агент полузащитника мадридского Реала о переходе в Саудовскою Аравию

Агент Модрича: У игрока есть несколько предложений из Саудовской Аравии

Фото: The Real Champs

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Агент Луки Модрича прокомментировал переход полузащитника в Саудовскую Аравию.

"Прошлым летом интерес к Модричу из Саудовской Аравии был, его хотели подписать. У игрока было несколько предложений: одно - от команды из столицы, а также еще от одного клуба.

"Сейчас Модрич думает о "Реале", но его переход в саудовскую лигу возможен, если предложение устроит игрока", — сказал агент Борха Коуче.

Напомним, контракт Луки Модрича с "Реалом" рассчитан до лета 2024 года. Он выступает за клуб с 2012 года.

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Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
Shooot.com
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