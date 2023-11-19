Агент Модрича: У игрока есть несколько предложений из Саудовской Аравии

Агент Луки Модрича прокомментировал переход полузащитника в Саудовскую Аравию.

"Прошлым летом интерес к Модричу из Саудовской Аравии был, его хотели подписать. У игрока было несколько предложений: одно - от команды из столицы, а также еще от одного клуба.

"Сейчас Модрич думает о "Реале", но его переход в саудовскую лигу возможен, если предложение устроит игрока", — сказал агент Борха Коуче.