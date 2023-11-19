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Агент Модрича: У игрока есть несколько предложений из Саудовской Аравии
Агент полузащитника мадридского Реала о переходе в Саудовскою Аравию
Фото: The Real Champs
Агент Луки Модрича прокомментировал переход полузащитника в Саудовскую Аравию.
"Прошлым летом интерес к Модричу из Саудовской Аравии был, его хотели подписать. У игрока было несколько предложений: одно - от команды из столицы, а также еще от одного клуба.
"Сейчас Модрич думает о "Реале", но его переход в саудовскую лигу возможен, если предложение устроит игрока", — сказал агент Борха Коуче.
Напомним, контракт Луки Модрича с "Реалом" рассчитан до лета 2024 года. Он выступает за клуб с 2012 года.
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