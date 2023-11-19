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Жерар Пике: Нужно справляться с давлением

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Бывший защитник Барселоны прокомментировал ситуации в клубе в текущем сезоне

Жерар Пике: Нужно справляться с давлением

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Бывший защитник "Барселоны" Жерар Пике высказался о смене главного тренере сине-гранатовых и о ситуации в клубе.

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""Барселона" играет не так, как все ожидали. Сейчас только ноябрь, впереди еще много матчей, рано делать выводы. Главное нам нужно справляться с давлением"

"Я на сто процентов уверен в Хави. Он воспитанник клуба, знает что нужно "Барсе", понимает, какие слова нужно сказать в раздевалке. Нужно сохранять доверие к нему.", — сказал бывший защитник "Барселоны".

Напомним, Жерар Пике выступал за "Барселону" с 2008 по 2022 год.

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Барселона Хави Жерар Пике
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