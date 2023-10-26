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Пике: У Барселоны команда лучше, чем у Реала, надеюсь на победу каталонцев

Испания
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В субботу нас ждет Эль-Классико

Пике: У Барселоны команда лучше, чем у Реала, надеюсь на победу каталонцев

Фото: twitter.com/3gerardpique

Новина українською

Бывший защитник "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике высказался о предстоящем матче 11-го тура чемпионата Испании, в котором каталонцы на домашней арене сыграют с мадридским "Реалом".

"Я ожидаю хорошего шоу, потому что это как-никак матч "Барселона" – "Реал", и люди ожидают чего-то особенного. Это матч, который вызывает страсть и чувства у болельщиков по всему миру.

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Будем надеемся, что "Барселона" победит, потому что она играет дома. У команды Хави хорошая игра и результаты. С учётом домашнего матча она является фаворитом. Да и в целом у "Барселоны" команда лучше, чем у "Реала", – сказал Пике.

Напомним, что матч "Барселона" - "Реал" состоится в субботу, 28 октября, и начнется в 17:15.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Жерар Пике
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Источник:
ESPN DEPORTES

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