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Тебас формально уйдет с поста главы Ла Лиги, чтобы переизбраться на четвертый срок

Испания

Нынешний срок его полномочий истекает 26 декабря

Тебас формально уйдет с поста главы Ла Лиги, чтобы переизбраться на четвертый срок

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
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Тебас формально покинет пост президента Ла Лиги. Нынешний срок его полномочий истекает 26 декабря. Хавьер уходит в отставку, чтобы инициировать новые выборы и переизбраться на четвертый срок.

Тебас рассчитывает, что это произойдет до конца 2023 года - вероятно, 21 декабря.

Изначально планировалось, что выборы состоятся в 2024 году. Теперь этот вопрос собираются решить в декабре. Как ожидается, Тебас будет единственным кандидатом.

Тебас возглавляет Ла Лигу с 2013 года. В 2016-м с ним пытался конкурировать бывший президент "Эйбара" Алекс Арансабаль, но не набрал необходимое количество подписей для выдвижения. В 2019-м у Тебаса не было конкурента на выборах.

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Источник:
football-espana
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