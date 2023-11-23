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Себальос и Беллингем готовы к воскресному матчу Реала, но вопрос с голкипером остается открытым

Испания
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Главный тренер Карло Анчелотти может рассчитывать на ключевых игроков в воскресный матч против Кадиса

Себальос и Беллингем готовы к воскресному матчу Реала, но вопрос с голкипером остается открытым

Фото: пресслужби ФК "Реал" Мадрид

UA-Футбол
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Новости о состоянии здоровья игроков мадридского Реала выглядят обнадеживающими перед важным матчем против Кадиса. Как сообщает La Ser, главный тренер Карло Анчелотти может рассчитывать на возвращение Джуда Беллингема и Дани Себальоса.

Ситуация с голкипером варьируется. Кепа Аррисабалага тренировался отдельно из-за мышечных проблем, его участие в игре против Кадиса под вопросом. Вместо основного вратаря, возможно, получит шанс играть Андрей Лунин, который неоднократно показывал хорошие результаты в отсутствии Аррисабалаги.

Напомним, что Себальос получил мышечную травму примерно месяц назад, а Беллингем пропустил несколько матчей из-за вывиха плеча.

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Испания Ла Лига Джуд Беллингем
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Источник:
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