Себальос и Беллингем готовы к воскресному матчу Реала, но вопрос с голкипером остается открытым

Новости о состоянии здоровья игроков мадридского Реала выглядят обнадеживающими перед важным матчем против Кадиса. Как сообщает La Ser, главный тренер Карло Анчелотти может рассчитывать на возвращение Джуда Беллингема и Дани Себальоса.

Ситуация с голкипером варьируется. Кепа Аррисабалага тренировался отдельно из-за мышечных проблем, его участие в игре против Кадиса под вопросом. Вместо основного вратаря, возможно, получит шанс играть Андрей Лунин, который неоднократно показывал хорошие результаты в отсутствии Аррисабалаги.

Напомним, что Себальос получил мышечную травму примерно месяц назад, а Беллингем пропустил несколько матчей из-за вывиха плеча.