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Жирона не будет продавать своих лидеров зимой, - спортдиректор
В контексте Довбика и Цыганкова
Girona
Спортивный директор "
"Все может быть, "Жирона" не останется незамеченной, многие игроки выделяются и показывают отличный уровень. В раздевалке также царит отличная атмосфера, это очень приятный момент жизни и карьеры.
Я надеюсь и молюсь, чтобы на этом зимнем рынке ничего не случилось. Не хотим зимой продавать, но посмотрим, что случится", — сказал Карсель.
Напомним, что "Жирона" после 13 туров лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая на 2 очка "Реал" и на 4 "Барселону".
Украинский дуэт "Жироны" Виктор Цыганков – Артем Довбик на двоих в нынешнем сезоне забил 9 голов и сделал 8 результативных передач.
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