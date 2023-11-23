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Жирона не будет продавать своих лидеров зимой, - спортдиректор

Испания
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В контексте Довбика и Цыганкова

Жирона не будет продавать своих лидеров зимой, - спортдиректор

Girona

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Спортивный директор "Жироны" Кике Карсель заявил, что несмотря на повышенное внимание к игрокам команды, зимой каталонский клуб не планирует продавать своих лидеров.

"Все может быть, "Жирона" не останется незамеченной, многие игроки выделяются и показывают отличный уровень. В раздевалке также царит отличная атмосфера, это очень приятный момент жизни и карьеры.

Я надеюсь и молюсь, чтобы на этом зимнем рынке ничего не случилось. Не хотим зимой продавать, но посмотрим, что случится", — сказал Карсель.

Напомним, что "Жирона" после 13 туров лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая на 2 очка "Реал" и на 4 "Барселону".

Украинский дуэт "Жироны" Виктор Цыганков – Артем Довбик на двоих в нынешнем сезоне забил 9 голов и сделал 8 результативных передач.

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Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
AS
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