Примера. Алавес - Гранада 3:1. Проходной двор в защите до добра не довел

В матче двух домашних команд победила та, которая играла дома. Логично, правда же?

При этом "Алавес" не показал ничего сверхъестественного - скорее, это "Гранада" развалилась сама. Дисквалифицированного Брайана Сарагосы не хватало, но еще больше - концентрации в защите.

Рауль Торренте срезал в свои ворота прострел Хави Лопеса в борьбе с Саму - это 1:0.

Когда Абде Реббах забивал второй мяч, защита "Насридов" дала ему столько времени в штрафной, что хватило бы еще выпить чашечку кофе.

Ну, и действия пары Микель - Торренте при голе Саму - это тоже нечто новое в футболе. Они расположились так, что центрфорвард "Алавеса" пробивал головой вообще без сопротивления после банального навеса.

С такой обороной ясно, почему "Гранада" идет предпоследней с 7 очками. Касательно "Алавеса", то он с 15 баллами вышел на 12-е место.

14-й тур Примеры. Виктория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Гранада" - 3:1

Голы: Торренте, 11 (автогол), Реббах, 38, Саму, 55 - Узуни, 86 (с пенальти)

"Алавес": Сивера - Горосабель, Абгар, Марин, Хави Лопес - Бланко, Гевара (Бенавидес, 69) - Риоха (Теналья, 90), Гуриди (Хаджи, 74), Реббах (Сола, 69) - Саму (Кике, 74)

"Гранада": Феррейра - Манафа (Рикард Санчес, 79), Микель, Торренте, Нева - Мелендо (Вайсман, 79), Гумбау, Вильяр (Серхио Руис, 62) - Узуни, Бойе (Пуэртас, 62), Альваро Фернандес (Дьедью, 62)

Предупреждения: Гевара, 9 - Вильяр, 16, Бойе, 59