Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Примера. Алавес - Гранада 3:1. Проходной двор в защите до добра не довел
"Насриды" в игровой яме
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
В матче двух домашних команд победила та, которая играла дома. Логично, правда же?
При этом "Алавес" не показал ничего сверхъестественного - скорее, это "Гранада" развалилась сама. Дисквалифицированного Брайана Сарагосы не хватало, но еще больше - концентрации в защите.
Рауль Торренте срезал в свои ворота прострел Хави Лопеса в борьбе с Саму - это 1:0.
Когда Абде Реббах забивал второй мяч, защита "Насридов" дала ему столько времени в штрафной, что хватило бы еще выпить чашечку кофе.
Ну, и действия пары Микель - Торренте при голе Саму - это тоже нечто новое в футболе. Они расположились так, что центрфорвард "Алавеса" пробивал головой вообще без сопротивления после банального навеса.
Good goal from Samu Omorodion.pic.twitter.com/UunfEWyKza https://t.co/cgcKMzkIob— ???????????????????????? ???????????????????????????? الله (@Everythin_fball) November 24, 2023
С такой обороной ясно, почему "Гранада" идет предпоследней с 7 очками. Касательно "Алавеса", то он с 15 баллами вышел на 12-е место.
14-й тур Примеры. Виктория-Гастейс. "Мендисорроса"
"Алавес" - "Гранада" - 3:1
Голы: Торренте, 11 (автогол), Реббах, 38, Саму, 55 - Узуни, 86 (с пенальти)
"Алавес": Сивера - Горосабель, Абгар, Марин, Хави Лопес - Бланко, Гевара (Бенавидес, 69) - Риоха (Теналья, 90), Гуриди (Хаджи, 74), Реббах (Сола, 69) - Саму (Кике, 74)
"Гранада": Феррейра - Манафа (Рикард Санчес, 79), Микель, Торренте, Нева - Мелендо (Вайсман, 79), Гумбау, Вильяр (Серхио Руис, 62) - Узуни, Бойе (Пуэртас, 62), Альваро Фернандес (Дьедью, 62)
Предупреждения: Гевара, 9 - Вильяр, 16, Бойе, 59
Популярное сейчас
- Шахтер - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
- "Такие игроки нам не нужны". Наставник Динамо З объяснил, почему выгнал с команды Михайличенко
- Жирона – Атлетик. АУДИО онлайн трансляция матча 14-го тура чемпионата Испании
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО