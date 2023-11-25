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Вингер Барселоны Рафинья может перейти в Саудовскую Аравию в январе

Испания

Им заинтересовались на Ближнем Востоке

Вингер Барселоны Рафинья может перейти в Саудовскую Аравию в январе

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Важный" клуб в Саудовской Аравии заинтересовался вингером "Барселоны" Рафиньей. Об этом сообщает Николо Скира.

Трансфер может состояться уже в ближайшее трансферное окно – в январе. Пока о переговорах информации нет.

Рафинья проводит второй сезон в составе "блауграны". Он перешел в июле 2022 года с "Лидса" за 58 миллионов евро. На его счету 12 голов и 15 ассистов в 61 матче за "Барсу".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего бразильца в 60 миллионов евро.

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Рафинья Барселона
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1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Комментарии
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Бapceлиниyс
25.11.2023 в 13:38
Надо продавать эту посредственность и покупать более толкового игрока на правый фланг.
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Комментарии 2
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Бapceлиниyс
25.11.2023 в 13:38
Надо продавать эту посредственность и покупать более толкового игрока на правый фланг.
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Spokoyno (Київ)
25.11.2023 в 12:37
Хоч Рафінья і не рівень Гранда - десь 0,4 результативні дії за гру, утім входить до трійки кращих у Барселоні... Тому ТАК за грубі гроші та НІТ... КРАЩОГО поки не знайшли.
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