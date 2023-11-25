Испания
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Вингер Барселоны Рафинья может перейти в Саудовскую Аравию в январе
Им заинтересовались на Ближнем Востоке
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Важный" клуб в Саудовской Аравии заинтересовался вингером "Барселоны" Рафиньей. Об этом сообщает Николо Скира.
Трансфер может состояться уже в ближайшее трансферное окно – в январе. Пока о переговорах информации нет.
Рафинья проводит второй сезон в составе "блауграны". Он перешел в июле 2022 года с "Лидса" за 58 миллионов евро. На его счету 12 голов и 15 ассистов в 61 матче за "Барсу".
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего бразильца в 60 миллионов евро.
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Бapceлиниyс
25.11.2023 в 13:38
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