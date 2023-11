Примера. Кадис - Реал Мадрид 0:3. Шоу Родриго

"Реал" даже без целого ряда травмированных легко и без вопросов победил на поле "Кадиса".

В принципе, оно и логично. "Субмарина" не побеждает в чемпионате с 1 сентября - какой тут Мадрид? Тем не менее, надо отметить, что это было красиво.

Родриго открыл счет на 14-й минуте - ему удался элегантный слаломный проход с ударом точно в девятку.

"Кадис" готовился к "Реалу" целых три недели и в первом тайме еще сумел отодвинуть мяч от ворот. Более того, Рохер Марти даже опасно пробил издали, но шикарно отбил Лунин.

Ну, а на второй тайм хозяев уже не хватило. Видимо, переусердствовали с высоким прессингом - он, конечно, мешал "Реалу", но и сил забирал изрядно, и минуты эдак с 50-й моменты у ворот "Кадиса" пошли, как из рога изобилия. То Хоселу забудет ударить перед пустыми воротами, то Модрич пальнет в штангу.

Пришлось Родриго снова брать все в свои руки - на сей раз, перед ударом под штангу он обыграл троих.

Третий гол Мадрида - это уже Беллингем решил подправить статистику и удачно сместился налево.

У "Кадиса" после перерыва был всего один шанс, но и тот Макси Гомес бездарно запорол, ткнув мяч в руки Лунину с пяти метров. Полная капитуляция.

3 - @RodrygoGoes ???????? has scored in three consecutive games for @RealMadridEn ⚪️⚪️ (4 goals) for the first time in all competitions (183 games). Vindication. pic.twitter.com/hL1uKRYIxz