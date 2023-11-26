  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Кадис - Реал Мадрид 0:3. Шоу Родриго
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Кадис - Реал Мадрид 0:3. Шоу Родриго

Испания
Обновлено

Легкие три очка "Сливочных"

Примера. Кадис - Реал Мадрид 0:3. Шоу Родриго

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" даже без целого ряда травмированных легко и без вопросов победил на поле "Кадиса".

В принципе, оно и логично. "Субмарина" не побеждает в чемпионате с 1 сентября - какой тут Мадрид? Тем не менее, надо отметить, что это было красиво.

Родриго открыл счет на 14-й минуте - ему удался элегантный слаломный проход с ударом точно в девятку.

"Кадис" готовился к "Реалу" целых три недели и в первом тайме еще сумел отодвинуть мяч от ворот. Более того, Рохер Марти даже опасно пробил издали, но шикарно отбил Лунин.

Ну, а на второй тайм хозяев уже не хватило. Видимо, переусердствовали с высоким прессингом - он, конечно, мешал "Реалу", но и сил забирал изрядно, и минуты эдак с 50-й моменты у ворот "Кадиса" пошли, как из рога изобилия. То Хоселу забудет ударить перед пустыми воротами, то Модрич пальнет в штангу.

Пришлось Родриго снова брать все в свои руки - на сей раз, перед ударом под штангу он обыграл троих.

Третий гол Мадрида - это уже Беллингем решил подправить статистику и удачно сместился налево.

У "Кадиса" после перерыва был всего один шанс, но и тот Макси Гомес бездарно запорол, ткнув мяч в руки Лунину с пяти метров. Полная капитуляция.

Победа Мадрида вернула ему первое место в таблице с 35 очками, но у "Жироны" 34, и она свой матч 14-го тура сыграет завтра. У "Кадиса" - 10 баллов и 16-е место.

14-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Реал Мадрид" - 0:3

Голы: Родриго, 14, 64, Беллингем, 74

"Кадис": Ледесма (Хиль, 79) - Сальдуа (Окампо, 79), Чуст (Алехо, 66), Фали Хименес, Хави Эрнандес, Лукас Пирес - Наварро (Мачис, 57), Алекс, Алькарас, Рамос (Макси Гомес, 66) - Марти

"Реал Мадрид": Лунин - Карвахаль (Фран Гарсия, 88), Рюдигер, Начо, Менди - Вальверде (Пас, 88), Кроос, Модрич (Себальос, 70) - Беллингем (Васкес, 78) - Хоселу, Родриго (Гонсало Гарсия, 78)

Предупреждения: Алехо, 67, Хави Эрнандес, 71 - Вальверде, 3, Менди, 32, Рюдігер, 84

По теме
yellow-arrow
Анчелотти: Кепа вернется в матче с Гранадой, если он будет готов
yellow-arrow
Ни один футболист не забивал больше Беллингема в первых 15-и матчах за Реал
yellow-arrow
Лунин выдал эффектный сэйв в игре с Кадисом
Реал (Мадрид) Кадис
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Бapceлиниyс
26.11.2023 в 23:04
Эх, Кадис, Кадис... А перед Барсой костьми ляжешь блъ.. тьфу..
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 10
avatar
Бapceлиниyс
26.11.2023 в 23:04
Эх, Кадис, Кадис... А перед Барсой костьми ляжешь блъ.. тьфу..
Ответить
1
0
avatar
Сampеón
26.11.2023 в 23:11
Ответить
0
2
avatar
Сampеón
26.11.2023 в 22:56
нікчемо, вилазь! я ж казав, що ти зовсім в футболі не тямиш
Ответить
0
2
avatar
mr.Smith
26.11.2023 в 22:25
Родріно просто розривав ввесь захист.
Ответить
1
2
oda1979 (Запорожье)
26.11.2023 в 22:08
Отличная чемпионская игра РМ. Модрич к сожалению моложе не становится. Да и кросс тоже. На всякие Кадисы и барцелоны их хватает. На соперников посильнее уже нет. Нужна молодая кровь.
Ответить
3
2
avatar
hrdhrd (Україна)
26.11.2023 в 22:32
Именно поэтому Модрич и Кроос уже не являются безоговорочными игроками стартового состава, когда молодая кровь в виде Камавинги и Чуамени в строю
Ответить
1
2
avatar
hrdhrd (Україна)
26.11.2023 в 22:34
Но ситуативно "Лука Тони" еще очень даже способны влиять на ход матчей, выходя под определенные задачи. А уж для обучения молодежи, большая удача, что такие два мастера есть в составе
Ответить
1
2
metall5291 (Kharkiv)
26.11.2023 в 21:57
Молодцы. Взяли свои обязательные 3 очка без особого напряга. Спасибо всем, особенно Родриго и Беллингему. Лунин - молодец. Дай Бог ему хорошую карьеру.
Ответить
3
2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
26.11.2023 в 21:39
Красивые голы Родриго, но это в ворота Кадиса. Играл бы против меня, мог бы еще красивее забить. А каким недоигроком был в игре против чемпионов Лео и компании. ))
Ответить
1
4
avatar
hrdhrd (Україна)
26.11.2023 в 21:29
Отлично, без потерь начали сложный отрезок сезона, когда матчи будут каждые 3 дня. Родриго Назарио порешал, наконец-то он пришел в себя и вновь обрел уверенность. Лунин молодец, пару раз выручил, ну и Беллигол укрепляет лидерство в бомбардирской гонке
Ответить
4
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости