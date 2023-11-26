Ни один футболист не забивал больше Беллингема в первых 15-и матчах за Реал

Сегодня мадридский "Реал" уверенно обыграл "Кадис" в выездном матче со счетом 3:0. В этом поединке снова отличился Беллингем.

Таким образом Джуд стал самым результативным дебютантом "сливочных". Ни один футболист не забивал больше Беллингема в первых 15-и матчах - 14 голов. У Роналду и Ди Стефано по 13.

Напомним, что Лунин также принял участие в этом матче и сохранил ворота сухими.