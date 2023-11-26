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Ни один футболист не забивал больше Беллингема в первых 15-и матчах за Реал

Испания
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Джуд продолжает творить историю

Ни один футболист не забивал больше Беллингема в первых 15-и матчах за Реал

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сегодня мадридский "Реал" уверенно обыграл "Кадис" в выездном матче со счетом 3:0. В этом поединке снова отличился Беллингем.

Таким образом Джуд стал самым результативным дебютантом "сливочных". Ни один футболист не забивал больше Беллингема в первых 15-и матчах - 14 голов. У Роналду и Ди Стефано по 13.

Напомним, что Лунин также принял участие в этом матче и сохранил ворота сухими.

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Криштиану Роналду Альфредо ди Стефано Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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