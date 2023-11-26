Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ни один футболист не забивал больше Беллингема в первых 15-и матчах за Реал
Джуд продолжает творить историю
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня мадридский "Реал" уверенно обыграл "Кадис" в выездном матче со счетом 3:0. В этом поединке снова отличился Беллингем.
Таким образом Джуд стал самым результативным дебютантом "сливочных". Ни один футболист не забивал больше Беллингема в первых 15-и матчах - 14 голов. У Роналду и Ди Стефано по 13.
Напомним, что Лунин также принял участие в этом матче и сохранил ворота сухими.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- УПЛ. Динамо Киев - Рух 2:0. Победил тот, кто меньше ошибался
- "Разве это тренер?": Сабо раскритиковал наставника Зари и предложил своего кандидата
- Динамо - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Три украинца Жироны провели совместную тренировку. ФОТО
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка одного из лидеров сборной Украины. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн