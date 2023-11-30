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Примера. Мальорка - Кадис 1:1. Много борьбы, мало мысли

Испания

Аутсайдеры нейтрализовали друг друга

Примера. Мальорка - Кадис 1:1. Много борьбы, мало мысли

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Cristian Trujillo/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Мальорка" не выигрывает в элите с 16 сентября, "Кадис" - с 1 сентября. Это все было прекрасно видно на поле.

Рубен Алькарас открыл счет идеальным штрафным ударом; Абдон сравнял его, перевисев в воздухе опекунов при навесе.

В остальном на поле было жестко, местами грубо, но моментов и остроты не хватало. Особенно во втором тайме, когда арбитр чудом не выгнал Рохера Марти за фол на Раильо. Капитан "Мальорки" после него даже матч завершить не смог.

Также за "Киноварью" остался последний реальный голевой шанс - это Хавьер Льябрес прикладывался, но Хиль отбил.

В таблице после ничьей у "Мальорки" 10 очков и 17-е место, у "Кадиса" - 11 очков и 16-я позиция. Зона вылета совсем рядом, потом-то и после матча разочарованными выглядели и те, и другие.

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"Мальорка" - "Кадис" - 1:1

Голы: Абдон, 45+1 - Алькарас, 12

"Мальорка": Райкович - Маффео (Гонсалес, 59), Вальент, Раильо (Настасич, 83), Копете (Льябрес, 69), Хауме Коста (Лато, 69) - Дани Родригес (Ндиай, 83), Кошта, Дардер - Ларин, Абдон

"Кадис": Хиль - Карселен (Сальдуа, 54), Фали Хименес, Мбайе, Хави Эрнандес - Алехо (Окампо, 75), Алекс, Алькарас, Мачис (Рамос, 64) - Макси Гомес (Собрино, 64), Марти (Гвардиола, 75)

Предупреждения: Дани Родригес, 66, Вальент, 83 - Марти, 64, Окампо, 80, Мбайе, 81

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