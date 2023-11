Примера. Мальорка - Кадис 1:1. Много борьбы, мало мысли

"Мальорка" не выигрывает в элите с 16 сентября, "Кадис" - с 1 сентября. Это все было прекрасно видно на поле.

Рубен Алькарас открыл счет идеальным штрафным ударом; Абдон сравнял его, перевисев в воздухе опекунов при навесе.

В остальном на поле было жестко, местами грубо, но моментов и остроты не хватало. Особенно во втором тайме, когда арбитр чудом не выгнал Рохера Марти за фол на Раильо. Капитан "Мальорки" после него даже матч завершить не смог.

Также за "Киноварью" остался последний реальный голевой шанс - это Хавьер Льябрес прикладывался, но Хиль отбил.

1960 - After Abdón Prats goal, all @LaLigaEN teams have scored in a single matchday (MD13) for the first time since November 1960, but that time was in a 16-team championship. Historical. pic.twitter.com/VrVsY9FTOS