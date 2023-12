"Я бы хотел, чтобы это произошло как можно скорее": Хави - о переходе бразильца

Хави Эрнандес рассказал о своей надежде про переход бразильского нападающего Витора Роке.

???????? Xavi: “I hope Vitor Roque can join us in the January window. It’d be crucial for the team, he could help us a lot”.



“Let’s see how it goes, it’s still early but for sure I want Vitor here at Barça as soon as possible”. pic.twitter.com/2UIVWsZTuC