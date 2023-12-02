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"Я бы хотел, чтобы это произошло как можно скорее": Хави - о переходе бразильца

Испания
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Надежда на январское окно

"Я бы хотел, чтобы это произошло как можно скорее": Хави - о переходе бразильца

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Хави Эрнандес рассказал о своей надежде про переход бразильского нападающего Витора Роке.

"Надеюсь, Витор Роке сможет присоединиться к нам в январском окне. Это будет иметь решающее значение для команды", — приводить слова Хави журналист Фабрицио Романо.

Напомним, за текущий сезон Роке провел 24 игры, забил 12 голов и отдал 3 результативных передач.

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