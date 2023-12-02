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"Я бы хотел, чтобы это произошло как можно скорее": Хави - о переходе бразильца
Надежда на январское окно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хави Эрнандес рассказал о своей надежде про переход бразильского нападающего Витора Роке.
"Надеюсь, Витор Роке сможет присоединиться к нам в январском окне. Это будет иметь решающее значение для команды", — приводить слова Хави журналист Фабрицио Романо.
???????? Xavi: “I hope Vitor Roque can join us in the January window. It’d be crucial for the team, he could help us a lot”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 2, 2023
“Let’s see how it goes, it’s still early but for sure I want Vitor here at Barça as soon as possible”. pic.twitter.com/2UIVWsZTuC
Напомним, за текущий сезон Роке провел 24 игры, забил 12 голов и отдал 3 результативных передач.
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