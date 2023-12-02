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День без результативных действий в Ла Лиге. Оценки украинских футболистов за матч Жирона - Валенсия
На этот раз все скромно
Getty Images/Global Images Ukraine
В поединке 15-го тура Ла Лиги встречались "Жирона" и "Валенсия". В итоге, лидер испанского чемпионата сумел добыть 3 очка, победив 2:1. В этой игре приняло участие аж трое украинцев.
Полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков провел полный поединок. Статистически-аналитический портал WhoScored поставил ему за этот матч оценку 6,5. А вот статисты из Sofascore вознаградили Виктора за игру оценкой 7,2, которая является одной из лучших среди всех игроков.
Что касается нападающего "Жироны" Артема Довбыка, то он тоже сыграл весь матч. На этот раз без результативных действий. WhoScored и Sofascore почти сошлись на оценках - 6,4 и 6,6 соответственно.
Со стороны "Валенсии" из украинцев играл нападающий Роман Яремчук. Он, привычно, получил немного игрового времени. Роман вышел на 84-й минуте, получив за этот отрезок 5,9 от WhoScored (самая низкая оценка среди "летучих мышей") и 6,5 от Sofascore.
Довбык провел 15-й матч за "Жирону". В его активе - 7 голов и 5 ассистов. Цыганков в этом сезоне имеет 14 матчей. 3 гола и 2 ассиста. Для Яремчука этот поединок стал 10-м за "Валенсию".
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