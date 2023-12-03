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Маркос Алонсо не хочет покидать Барселону, несмотря на предложения из Саудовской Аравии

Испания

Но летом все может быть

Маркос Алонсо не хочет покидать Барселону, несмотря на предложения из Саудовской Аравии

Фото: fcbarcelona.com

UA-Футбол
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Защитник "Барселоны" Маркос Алонсо имеет варианты продолжения карьеры в Саудовской Аравии. По информации испанского издания Sport, несмотря на то, что игрок не получает достаточно игрового времени в своей нынешней команде, покидать ее посреди сезона он не планирует.

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Контракт защитника с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2024 года. Алонсо знает, что, скорее всего, испанцы не будут предлагать ему продолжение сотрудничества. Но несмотря на все он будет пытаться конкурировать за место в составе.

В текущем сезоне Алонсо имеет в активе всего 7 матчей, только один из которых он отыграл от свистка до свистка. Последний раз игрок выходил на поле в поединке с "Шахтером" в Лиге Чемпионов, который "Барселона" проиграла 1:0.

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Барселона Саудовская Аравия Маркос Алонсо
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Источник:
SPORT
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