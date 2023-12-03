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Маркос Алонсо не хочет покидать Барселону, несмотря на предложения из Саудовской Аравии
Но летом все может быть
Фото: fcbarcelona.com
Защитник "Барселоны" Маркос Алонсо имеет варианты продолжения карьеры в Саудовской Аравии. По информации испанского издания Sport, несмотря на то, что игрок не получает достаточно игрового времени в своей нынешней команде, покидать ее посреди сезона он не планирует.
Контракт защитника с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2024 года. Алонсо знает, что, скорее всего, испанцы не будут предлагать ему продолжение сотрудничества. Но несмотря на все он будет пытаться конкурировать за место в составе.
В текущем сезоне Алонсо имеет в активе всего 7 матчей, только один из которых он отыграл от свистка до свистка. Последний раз игрок выходил на поле в поединке с "Шахтером" в Лиге Чемпионов, который "Барселона" проиграла 1:0.
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