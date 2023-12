Олдридж-обновитель, игроки-студенты и дружба с россиянами: неожиданные детали нового гегемона Страны Басков

Конечно, ведь в названии есть "Реал".

По традиции "Реал Сосьедад" в Испании называют "Ла Реалом", тогда как столичных "Сливочных" – просто Мадридом.

Что же касается приставки, то прямо сейчас в системе испанских лиг "Реалов" аж 23. "Бетис", "Мальорка", "Сельта", "Сарагоса", "Спортинг", а есть такие, о которых вы и не слышали.

Этой истории уже больше века. Первую приставку "Реал" от короля Альфонсо XIII получил "Депортиво" в 1907 году. "Сосьедад" был вторым в 1910-м. На тот момент футбол уже покорил Испанию, а федерации еще не было, поэтому через формальное шефство короля клубы утверждали свой статус.

Мадрид отстал от басков на 8 лет, и свой "Реал" вместе с короной на эмблеме получил в 1920 году.

И знаете, что самое интересное? Эта традиция до сих пор жива. В 2012-м "Депортиво Гара" из крошечного городка Гарачико на Канарах тоже стал "Реалом".

В Бильбао и Барселоне бытует мнение, что через "Реалы" центральная власть "метит территорию" и, может, когда-то так и было, однако сейчас это кажется просто эффектной традицией, как два дня рождения у монархов Великобритании.

С этим у испанцев исторически сложно.

Представьте себе, когда в 1911-м за "Атлетик Бильбао" сыграли двое англичан Слуп и Мартин, "Реал Сосьедад" в знак протеста снялся с соревнований, а "Эспаньол" и "Вальядолид" пожаловались организаторам.

Только спустя два года с появлением федерации футбола было решено, что каждая команда имеет право выпустить троих иностранцев, однако гордые "Львы" так обиделись, что до сих пор играют исключительно своими, хотя прошло более 110 лет.

"Реал Сосьедад" очень долго работал в том же русле. В 1981-82 годах команда даже дважды становилась чемпионом Испании, а в 1983-м дошла до полуфинала КЕЧ, где с боем уступила будущему победителю "Гамбургу" 2:3.

Также в 1987-м под руководством валлийца Джона Тошака "Ла Реал" впервые завоевал Кубок Испании, одержав верх в серии пенальти "Атлетико".

Большой успех! Однако сразу после матча "Барса" выкупила Чики Бегиристайна и Хосе Марию Бакеро, указав на новый тренд – юные баски все чаще выбирали небаскские коллективы. Не только "Ла Реал", но и "Атлетик" начал испытывать дефицит; там даже опрос провели, и публика решила, что лучше вылет, чем предательство традиций.

Тем временем "Сосьедад" проявил гибкость, и в 1989-м за 1 млн фунтов выкупил у "Ливерпуля" бомбардира Джона Олдриджа.

Само собой, поначалу город был не в восторге; многочисленные баннеры советовали новичку убираться вон. Впрочем, уже вскоре он дважды забил "Барселоне", и лед тронулся.

Олдридж стал "своим"; мог посидеть с местными за бутылкой вина, быстро выучил испанский и на радость местным вставлял баскские словечки. Ну, еще он забил 16 голов и вывел "Ла Реал" в Кубок УЕФА, что вдохновило боссов на приобретение других "чужаков" - Дальяна Аткинсона и Кевина Ричардсона.

И да, это именно от Олдриджа пошла новая традиция – отныне "Ла Реал" разрешал иностранцев, но не больше 20% в академии и не больше 40% в первой команде. Остальные должны и дальше представлять провинцию Гипускоа.

С тех пор прошло уже 30 лет, но город ничего не забыл. Когда Джон приезжает на "Аноэту", овации ему гарантированы.

John Aldridge was Real Sociedad’s first non-Basque player, and the club’s top scorer three seasons in a row, 1989 to 1991 ⚽️ ???? pic.twitter.com/0S4iR7hGsr

Баски составляют лишь 5% населения Испании, а Гипускоа - даже не крупнейшая из трех баскских провинций.

Между тем, на последний матч ЛЧ с "РБ Зальцбург" "Реал Сосьедад" вышел с восемью воспитанниками своей академии в стартовом составе.

По-честному, это феномен. Специалисты из разных стран приезжают в Сан-Себастьян посмотреть, как у них это получается, однако никто не может это в полной мере воспроизвести.

Субиету – академию "Сосьедада" – открыли в 1980 году, и с тех пор неоднократно модернизировали. В настоящее время в комплекс входят 6 полноразмерных полей - 4 натуральных и 2 с искусственным газоном. До центра Сан-Себастьяна отсюда более 10 км, а вокруг разбросаны села, щедро поливаемые дождями. Страна Басков прохладнее остальной Испании.

И еще здесь учатся. Если в большинстве футбольных школ академический процесс сведен к формальности, то в "Реале Сосьедад" можно играть только с хорошими отметками. От школы к тренировочным полям пять минут ходьбы, и на этой дороге всегда полно подростков.

Ириарте, между тем, смеется, что хотя школа футбольная, многие дети выбирают другие карьеры: "Однажды я выпущу 43 инженеров и ни одного футболиста, и тогда меня уволят".

Еще одна отличительная черта Субиеты – здесь нет "мажоров"; это школа для детей фермеров, пастухов, чернорабочих из окрестных сел. Они рано взрослеют.

Вертикальная интеграция – тоже важный штрих. Все играют по одной схеме, все учатся одному и тому же стилю. Парень медленно растет? Не беда. Для таких есть третья команда, чтобы подготовиться к дублю – так когда-то спасли карьеру Мартина Субименди. Да и разве его одного?

Из нынешнего состава Игорь Субельдия пришел в "Сосьедад" в 13 лет, Ариц Элустондо – в 15, Максим Ле Норман – в 19, Айен Муньос – в 13, Субименди – в 14, Микель Оярсабаль – в 15, Андер Барренечеа, Йон Пачеко, Беньят Турьентес – в 13.

Также Субиета знаменита тем, что спасла для футбола Антуана Гризманна, оказавшегося ненужным у себя дома:

И да, здесь очень верят в свои методы. В то время как Криштиану Роналду даже спит по расписанию, в Сан-Себастьяне поощряют своих игроков к освоению других профессий. Так, Барренечеа сейчас на втором курсе пединститута; Оярсабаль получил диплом по деловому администрированию; туда же поступил Пачеко, пока Субименди и Муньос на стационаре учатся на физруков.

В то время, как собственные воспитанники формируют хребет команды, спортивный директор Роберто Олабе выискивает для нее дорогие украшения.

Его хорошо знают в Катаре – в 2012-16 годах Олабе возглавлял Aspire Academy, чьи парни выиграли для крошечного эмирата Кубок Азии-2019.

В "Сосьедаде" Роберто, в первую очередь, сосредоточен на талантах, незаслуженно выброшенных на обочину грандами. Хрестоматийный пример – Такефуса Кубо. Уже к 22 годам его забраковали "Барса" и "Реал", который радо избавился от японца за 6,5 млн. И что мы имеем спустя полтора года? У Кубо 20 голов в Ла Лиге, а Transfermarkt оценивает его в 50 млн евро.

Микель Мерино приехал из "Ньюкасла" побитой собакой в 2018-м, хотя ему было всего 22 года. Сейчас он основной игрок сборной Испании с трансферной стоимостью 50 млн.

Олабе считает, что это нормально, и ни один исполнитель не обязан быть успешным в чересчур юном возрасте:

Он делает это из года в год. Именно в "Реале Сосьедад" провел первый топовый сезон в карьере Тео Эрнандес; здесь же реанимировала карьеру нынешняя звезда "Арсенала" Мартин Эдегор, которого в 15 лет ради хайпа подписал Мадрид. Также "Ла Реал" привел Серлота в порядок после "РБ Лейпциг", а Исака – после Дортмунда, причем последнего еще и продал за 70 млн "Ньюкаслу".

????⚪️ Real Sociedad, in build-up, makes the difference with the structure in midfield. Zubimendi moving around the press, Merino and Brais Mendez ready to receive his diagonal passes. Kubo and Barrenetxea sticking the touchline eases out the second phase of build-up.



????⤵️ pic.twitter.com/O8rnuRZCCq