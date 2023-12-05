Олдридж-обновитель, игроки-студенты и дружба с россиянами: неожиданные детали нового гегемона Страны Басков

Королевский клуб

Конечно, ведь в названии есть "Реал".

По традиции "Реал Сосьедад" в Испании называют "Ла Реалом", тогда как столичных "Сливочных" – просто Мадридом.

Что же касается приставки, то прямо сейчас в системе испанских лиг "Реалов" аж 23. "Бетис", "Мальорка", "Сельта", "Сарагоса", "Спортинг", а есть такие, о которых вы и не слышали.

Этой истории уже больше века. Первую приставку "Реал" от короля Альфонсо XIII получил "Депортиво" в 1907 году. "Сосьедад" был вторым в 1910-м. На тот момент футбол уже покорил Испанию, а федерации еще не было, поэтому через формальное шефство короля клубы утверждали свой статус.

"Это был вопрос престижа", – рассказывает историк Иньяки Мендоса. "У короля был летний дворец в Сан-Себастьяне, где каждый год отдыхала его семья. Там к нему и обратился представитель "Сосьедада". На согласование деталей ушло пять месяцев".

Мадрид отстал от басков на 8 лет, и свой "Реал" вместе с короной на эмблеме получил в 1920 году.

И знаете, что самое интересное? Эта традиция до сих пор жива. В 2012-м "Депортиво Гара" из крошечного городка Гарачико на Канарах тоже стал "Реалом".

Alineación de la @RealSociedad publicada en 1928.



Fundada en 1909 como Sociedad de Foot-ball, obtuvo el título de Real en 1910. Fue uno de los 10 clubs fundadores de la liga de primera división.



???? Carter. pic.twitter.com/siXEEfxv3C — Futbol Antic (@futbolantic) February 7, 2021

В Бильбао и Барселоне бытует мнение, что через "Реалы" центральная власть "метит территорию" и, может, когда-то так и было, однако сейчас это кажется просто эффектной традицией, как два дня рождения у монархов Великобритании.

Разрешение на иностранцев

С этим у испанцев исторически сложно.

Представьте себе, когда в 1911-м за "Атлетик Бильбао" сыграли двое англичан Слуп и Мартин, "Реал Сосьедад" в знак протеста снялся с соревнований, а "Эспаньол" и "Вальядолид" пожаловались организаторам.

Только спустя два года с появлением федерации футбола было решено, что каждая команда имеет право выпустить троих иностранцев, однако гордые "Львы" так обиделись, что до сих пор играют исключительно своими, хотя прошло более 110 лет.

"Реал Сосьедад" очень долго работал в том же русле. В 1981-82 годах команда даже дважды становилась чемпионом Испании, а в 1983-м дошла до полуфинала КЕЧ, где с боем уступила будущему победителю "Гамбургу" 2:3.

Также в 1987-м под руководством валлийца Джона Тошака "Ла Реал" впервые завоевал Кубок Испании, одержав верх в серии пенальти "Атлетико".

Большой успех! Однако сразу после матча "Барса" выкупила Чики Бегиристайна и Хосе Марию Бакеро, указав на новый тренд – юные баски все чаще выбирали небаскские коллективы. Не только "Ла Реал", но и "Атлетик" начал испытывать дефицит; там даже опрос провели, и публика решила, что лучше вылет, чем предательство традиций.

Тем временем "Сосьедад" проявил гибкость, и в 1989-м за 1 млн фунтов выкупил у "Ливерпуля" бомбардира Джона Олдриджа.

Само собой, поначалу город был не в восторге; многочисленные баннеры советовали новичку убираться вон. Впрочем, уже вскоре он дважды забил "Барселоне", и лед тронулся.

Олдридж стал "своим"; мог посидеть с местными за бутылкой вина, быстро выучил испанский и на радость местным вставлял баскские словечки. Ну, еще он забил 16 голов и вывел "Ла Реал" в Кубок УЕФА, что вдохновило боссов на приобретение других "чужаков" - Дальяна Аткинсона и Кевина Ричардсона.

И да, это именно от Олдриджа пошла новая традиция – отныне "Ла Реал" разрешал иностранцев, но не больше 20% в академии и не больше 40% в первой команде. Остальные должны и дальше представлять провинцию Гипускоа.

С тех пор прошло уже 30 лет, но город ничего не забыл. Когда Джон приезжает на "Аноэту", овации ему гарантированы.

John Aldridge was Real Sociedad’s first non-Basque player, and the club’s top scorer three seasons in a row, 1989 to 1991 ⚽️ ???? pic.twitter.com/0S4iR7hGsr — Irish Football Pics (@irish_pics) November 21, 2020

Тайны Субиеты

Баски составляют лишь 5% населения Испании, а Гипускоа - даже не крупнейшая из трех баскских провинций.

Между тем, на последний матч ЛЧ с "РБ Зальцбург" "Реал Сосьедад" вышел с восемью воспитанниками своей академии в стартовом составе.

По-честному, это феномен. Специалисты из разных стран приезжают в Сан-Себастьян посмотреть, как у них это получается, однако никто не может это в полной мере воспроизвести.

"Наша самая молодая возрастная группа – это 13-летние. Мы начинаем поздно, поскольку хотим, чтобы они получили шанс побыть детьми", - рассказывает директор Субиеты Луки Ириарте. "Уверены ли мы на 100%, что все учителя физкультуры работают хорошо? Нет. Но мы знаем, что приходящий сюда ребенок играл в гандбол, баскетбол, ездил на велосипеде. Мы верим, что это придает ему гибкость".

Субиету – академию "Сосьедада" – открыли в 1980 году, и с тех пор неоднократно модернизировали. В настоящее время в комплекс входят 6 полноразмерных полей - 4 натуральных и 2 с искусственным газоном. До центра Сан-Себастьяна отсюда более 10 км, а вокруг разбросаны села, щедро поливаемые дождями. Страна Басков прохладнее остальной Испании.

И еще здесь учатся. Если в большинстве футбольных школ академический процесс сведен к формальности, то в "Реале Сосьедад" можно играть только с хорошими отметками. От школы к тренировочным полям пять минут ходьбы, и на этой дороге всегда полно подростков.

"Между тренировками и теоретическими занятиями у нас есть час, чтобы сходить к учителям, если что-то не поняли на уроках", - объясняет один из учеников изданию Relevo.

Ириарте, между тем, смеется, что хотя школа футбольная, многие дети выбирают другие карьеры: "Однажды я выпущу 43 инженеров и ни одного футболиста, и тогда меня уволят".

Еще одна отличительная черта Субиеты – здесь нет "мажоров"; это школа для детей фермеров, пастухов, чернорабочих из окрестных сел. Они рано взрослеют.

"Когда я пришел сюда, из 16 игроков моего класса 15 были из сел и маленьких поселков, и только Хаби Прието из Сан-Себастьяна. Уроженцы деревень, которые приходят уже подростками со своей личностью, формируют наше лицо. Они делают нас "Реалом Сосьедад", – констатирует тренер Айтор Сулайко.

Вертикальная интеграция – тоже важный штрих. Все играют по одной схеме, все учатся одному и тому же стилю. Парень медленно растет? Не беда. Для таких есть третья команда, чтобы подготовиться к дублю – так когда-то спасли карьеру Мартина Субименди. Да и разве его одного?

Из нынешнего состава Игорь Субельдия пришел в "Сосьедад" в 13 лет, Ариц Элустондо – в 15, Максим Ле Норман – в 19, Айен Муньос – в 13, Субименди – в 14, Микель Оярсабаль – в 15, Андер Барренечеа, Йон Пачеко, Беньят Турьентес – в 13.

Также Субиета знаменита тем, что спасла для футбола Антуана Гризманна, оказавшегося ненужным у себя дома:

"Он не смог найти клуб во Франции, ведь там более силовой футбол, но здесь мы сразу увидели, что он другой. Очень маленький, худой, но его футбольный IQ, понимание и видение поля заменяли для нас все остальное", – вспоминает Ириарте.

И да, здесь очень верят в свои методы. В то время как Криштиану Роналду даже спит по расписанию, в Сан-Себастьяне поощряют своих игроков к освоению других профессий. Так, Барренечеа сейчас на втором курсе пединститута; Оярсабаль получил диплом по деловому администрированию; туда же поступил Пачеко, пока Субименди и Муньос на стационаре учатся на физруков.

Griezmann está siendo un jugador total en el Mundial. Todo el mundo habla de que Messi merece ganarlo. ¿Y Antoine el segundo por qué no? Talento cincelado en Zubieta en otra final #RealSociedad pic.twitter.com/FqY52NaU2y — Ángel López (@Sesteante) December 14, 2022

Рехаб для талантов

В то время, как собственные воспитанники формируют хребет команды, спортивный директор Роберто Олабе выискивает для нее дорогие украшения.

Его хорошо знают в Катаре – в 2012-16 годах Олабе возглавлял Aspire Academy, чьи парни выиграли для крошечного эмирата Кубок Азии-2019.

В "Сосьедаде" Роберто, в первую очередь, сосредоточен на талантах, незаслуженно выброшенных на обочину грандами. Хрестоматийный пример – Такефуса Кубо. Уже к 22 годам его забраковали "Барса" и "Реал", который радо избавился от японца за 6,5 млн. И что мы имеем спустя полтора года? У Кубо 20 голов в Ла Лиге, а Transfermarkt оценивает его в 50 млн евро.

Микель Мерино приехал из "Ньюкасла" побитой собакой в 2018-м, хотя ему было всего 22 года. Сейчас он основной игрок сборной Испании с трансферной стоимостью 50 млн.

Олабе считает, что это нормально, и ни один исполнитель не обязан быть успешным в чересчур юном возрасте:

"Я вижу, как часто люди тратят кучу денег на игроков, которых потом сами уничтожают. В 14, 15, 18, 20 лет я не знаю ни одного выдающегося архитектора или музыканта, и с футболистами в основном так же. Им нужно время. Это очень агрессивный бизнес и в нем сильное давление, поэтому они должны стать эмоционально стабильными".

Он делает это из года в год. Именно в "Реале Сосьедад" провел первый топовый сезон в карьере Тео Эрнандес; здесь же реанимировала карьеру нынешняя звезда "Арсенала" Мартин Эдегор, которого в 15 лет ради хайпа подписал Мадрид. Также "Ла Реал" привел Серлота в порядок после "РБ Лейпциг", а Исака – после Дортмунда, причем последнего еще и продал за 70 млн "Ньюкаслу".

????⚪️ Real Sociedad, in build-up, makes the difference with the structure in midfield. Zubimendi moving around the press, Merino and Brais Mendez ready to receive his diagonal passes. Kubo and Barrenetxea sticking the touchline eases out the second phase of build-up.



????⤵️ pic.twitter.com/O8rnuRZCCq — Mar’tics (@martics97) October 27, 2023

Ясно, что это не всегда проходит. Кто-то безнадежен, как Аднан Янузай или Рафинья. У кого-то слишком много травм, как у Кирана Тирни. Впрочем, это всего лишь маленькие пятна на огромном успешном фоне.

И знаете, как объясняет его Олабе? Он "ищет новичков, которые походили бы на Джона Олдриджа".

Российский след

Ну, и напоследок о некоторых не очень приятных вещах от "Ла Реала".

Вы, наверное, слышали о колабе басков с "Зенитом" в TikTok и трансфере Арсена Захаряна из московского "Динамо" за 13 млн. Для нас это дикость, для басков – нет.

Another La Liga side simping for russia…



Wtaf is this from @RealSociedad ????‍???????? pic.twitter.com/FCMUZ1aC1c — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 23, 2023

В этих краях исторически доминирует левая идеология, и дружба с СССР/Россией является нормой. В 1937 году, когда Бильбао сравнивали с землей франкисты, футбольная команда "Эускади" в рамках мирового турне провела 9 матчей в Советском Союзе. Вокруг были репрессии; людей расстреливали тысячами, но гостям из Испании хорошо платили; ими восхищались.

Это именно баски принесли в СССР современный футбол; с них началось его развитие в тоталитарном государстве.

Также много десятилетий спустя россияне Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов были частью сенсационного "Реала Сосьедад", который в сезоне-2002/03 до последнего тура сражался за титул с Мадридом. В этой команде, к слову, впервые раскрылся Хаби Алонсо.

Параллельно левые фаны "Ла Реала" не уживаются на стадионах с правыми болельщиками Мадрида, и в декабре 1998-го это привело к смерти Айтора Сабалеты от рук Frente Atlético.

◾A sea of Palestinian flags from yesterday's Real Sociedad football game in Basque Country Donosti/San Sebastian.

/UkraineHumanRightsAbuses pic.twitter.com/wm4xUrccVA — Angelo Giuliano (@angeloinchina) October 22, 2023

Грубо говоря, это как с "Райо Вальекано" – чужая территория, хотя и не такая отсталая и агрессивная. Словами здесь не поможешь, но можно игрой, как это сделали Цыганков и Довбык в не менее левацкой Каталонии.

На их фоне Захарян - неумелый любитель. У самого дорогого летнего новичка "Ла Реала" до сих пор ноль голов, ассистов, перехватов и даже офсайдов в Ла Лиге. В прошлом туре с "Осасуной" Арсен вышел на замену, но скоро заменили уже его – чтобы не играть вдесятером. Чего греха таить - это нам на руку. После такого провала желание тратить деньги на футболистов из страны-агрессора у "Сосьедада" отпадет надолго.