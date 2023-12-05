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Барселона думает о продаже Левандовского в конце сезона - Источник

Испания

Интерес к Роберту проявляют клубы из Саудовской Аравии

Барселона думает о продаже Левандовского в конце сезона - Источник

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Роберт Левандовский может покинуть "Барселону" в 2024 году.

В текущем сезоне польский нападающий отметился 7 голами за 13 игр в чемпионате Испании.

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Как передает Barca Universal со ссылкой на El Chiringuito TV, "блауграна" может рассмотреть возможность продажи 35-летнего футболиста ближайшим летом.

Во время предыдущего трансферного окна интерес к Левандовскому проявляли клубы из Саудовской Аравии. Сообщалось, что они продолжают следить за игроком.

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Роберт Левандовский Барселона
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Источник:
barcauniversal
Комментарии
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Бapceлиниyс
05.12.2023 в 12:19
Если Роберт после нового года не проснётся, то да, продавать летом надо, и Сауды самое то, и для поляка и для Барсы.
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Комментарии 1
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Бapceлиниyс
05.12.2023 в 12:19
Если Роберт после нового года не проснётся, то да, продавать летом надо, и Сауды самое то, и для поляка и для Барсы.
Ответить
0
0

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