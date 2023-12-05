Барселона думает о продаже Левандовского в конце сезона - Источник

Роберт Левандовский может покинуть "Барселону" в 2024 году.

В текущем сезоне польский нападающий отметился 7 голами за 13 игр в чемпионате Испании.

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Как передает Barca Universal со ссылкой на El Chiringuito TV, "блауграна" может рассмотреть возможность продажи 35-летнего футболиста ближайшим летом.

Во время предыдущего трансферного окна интерес к Левандовскому проявляли клубы из Саудовской Аравии. Сообщалось, что они продолжают следить за игроком.