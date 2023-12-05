Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона думает о продаже Левандовского в конце сезона - Источник
Интерес к Роберту проявляют клубы из Саудовской Аравии
Getty Images / Global Images Ukraine
Роберт Левандовский может покинуть "Барселону" в 2024 году.
В текущем сезоне польский нападающий отметился 7 голами за 13 игр в чемпионате Испании.
Как передает Barca Universal со ссылкой на El Chiringuito TV, "блауграна" может рассмотреть возможность продажи 35-летнего футболиста ближайшим летом.
Во время предыдущего трансферного окна интерес к Левандовскому проявляли клубы из Саудовской Аравии. Сообщалось, что они продолжают следить за игроком.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:barcauniversal
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Бapceлиниyс
05.12.2023 в 12:19
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Суарес: Переход в Атлетико помог мне отомстить Барселоне
- Клуб УПЛ интересуется грузинским экс-игроком Шахтера
- Женская сборная Украины узнала, с кем сыграет в основном раунде женского ЧМ-2023 по гандболу
- Реал и Жирона имеют одинаковое количество очков, Барселона третья. Турнирная таблица Ла Лиги
- На церемонии жеребьевки Евро-2024 включились женские стоны
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка одного из героев Барселоны в матче с Порту. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1