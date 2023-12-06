Роберт Левандовский не хочет покидать Барселону

Как сообщает журналист Шей Лагасси в соцсетях, 35-летний футболист намерен провести в каталонском клубе следующий сезон. Руководство сине-гранатовых также не планирует рассматривать предложения по форварду следующим летом.

Ранее сообщалось, что "Барселона" может продать футболиста в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовский принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив восемь голов и четыре результативные передачи.

После 15 туров "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 34 очка. От лидирующего мадридского "Реала" команда отстает на четыре очка.