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Тер Штеген перенес операцию на спине во Франции
Сообщается, что вратарь пропустит 2-3 месяца
Getty Images/Global Images Ukraine
Марк-Андре тер Штеген перенес в четверг операцию на спине во Франции.
Из-за боли вратарь пропустил последние три матча "Барселоны".
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Сообщалось, что тер Штеген будет восстанавливаться 2-3 месяца, при этом каталонцы рассчитывают, что немец вернется в строй к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Источник:sport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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