  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Тер Штеген перенес операцию на спине во Франции
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тер Штеген перенес операцию на спине во Франции

Испания

Сообщается, что вратарь пропустит 2-3 месяца

Тер Штеген перенес операцию на спине во Франции

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Марк-Андре тер Штеген перенес в четверг операцию на спине во Франции.

Из-за боли вратарь пропустил последние три матча "Барселоны".

Читайте также Барселона не рассматривает замены для тер Штегена

Сообщалось, что тер Штеген будет восстанавливаться 2-3 месяца, при этом каталонцы рассчитывают, что немец вернется в строй к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов.

По теме
yellow-arrow
Главный тренер Жироны ответил на слухи о возможном назначении в Барселону
yellow-arrow
Стуани просто монстр. Ориуэла - Жирона 2:5. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Кубок короля. Жирона устроила шоу без украинцев, успех Атлетика, Кадис проиграл в водном поло
Барселона Марк-Андре тер Штеген
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости