Тер Штеген перенес операцию на спине во Франции

Марк-Андре тер Штеген перенес в четверг операцию на спине во Франции.

Из-за боли вратарь пропустил последние три матча "Барселоны".

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Сообщалось, что тер Штеген будет восстанавливаться 2-3 месяца, при этом каталонцы рассчитывают, что немец вернется в строй к первому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов.