Барселона не рассматривает замены для тер Штегена

Голкиперу "Барселоны" Марк-Андре тер Штегену будут делать операцию, которая позволит решить его проблему со спиной. Ожидается, что игрок пропустит три месяца.

Клуб не планирует подписывать замену травмированному футболисту. Тренерский штаб доверяет Игнасио Пеньи и не видит необходимости усиливать позицию вратаря.

Отметим, что трансферный рынок может предложить двух опытных голкиперов - Де Хеа и Асенхо. Но "Барселона" считает, что им не нужна замена. Поскольку Астралага и Кохен - запасными игроками на эту позицию