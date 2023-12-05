Голкиперу Барселоны будут делать операцию на пояснице

Голкиперу "Барселоны" и сборной Германии Марк-Андре тер Штегену будут делать операцию на пояснице.

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31-летний игрок в последний раз сыграл за "Барсу" 12 ноября. За этот период он пропустил три матча за клуб и два - за сборную Германии.

"Перерыв меня, очевидно, раздражает", - написал Тер Штеген в своем Instagram.

Отметим, что голкипер за этот сезон сыграл 17 матчей и пропустил 15 мячей.