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Голкиперу Барселоны будут делать операцию на пояснице
Тер Штеген готовится к хирургическому вмешательству
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкиперу "Барселоны" и сборной Германии Марк-Андре тер Штегену будут делать операцию на пояснице.
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31-летний игрок в последний раз сыграл за "Барсу" 12 ноября. За этот период он пропустил три матча за клуб и два - за сборную Германии.
"Перерыв меня, очевидно, раздражает", - написал Тер Штеген в своем Instagram.
Отметим, что голкипер за этот сезон сыграл 17 матчей и пропустил 15 мячей.
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