Анчелотти: За 500 Миллионов в Саудовскую Аравию? Я бы пошел пешком, мне даже самолет не нужен. Шучу

Главный тренер "Реала" провел пред матчевую пресс-конференцию за день до игры против "Бетиса" в 16-м туре Ла Лиги.

Журналист спросил Анчелотти, поехал бы он в Аравию за 500 миллионов как Рам. На это Карло ответил так:

"Я бы пошел пешком, мне даже самолет не нужен. Шучу. Каждый сам должен выбирать. Мир меняется и будет меняться. Ничто меня уже не удивляет. Я не специалист по гольфу, но думаю, что Рам очень хороший игрок".

"Из Аравии мне не звонили. Я живу настоящим. У меня другая цель. Я никогда не думал о деньгах, потому что вырос в семье, где деньги не главное. Теперь они у меня есть, но это все еще не важно. Главное - хорошо чувствовать себя в окружении. Если я поеду в Аравию, у меня будет все нормально, но здесь я чувствую себя хорошо и надеюсь, что смогу продолжать так же".