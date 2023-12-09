  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Левандовски: Смогу играть еще 3-4 года
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левандовски: Смогу играть еще 3-4 года

Испания

Польский нападающий о продолжительности своей карьеры

Левандовски: Смогу играть еще 3-4 года

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Барселоны" и капитан сборной Польши Роберт Левандовский высказался касаемо своей карьеры:

"Думаю, я смогу еще играть 3-4 года – физически чувствую себя очень хорошо. Мне нравиться в "Барсе", у меня по-прежнему есть страсть к футболу и чувство голода к победам. Я не думаю о том что мне уже удалось выиграть и достичь, я ставлю новые цели", — наводит слова польского нападающего Sport.es.

Напомним, контракт Роберта Левандовского с "Барселоной" рассчитан до лета 2026 года.

По теме
yellow-arrow
Бетис - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 9.12.2023
yellow-arrow
Примера. Хетафе - Валенсия 1:0. Реализовали большинство
yellow-arrow
Рууд Гуллит: Анчелотти лучше Фергюсона и Гвардиолы
Роберт Левандовский Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости