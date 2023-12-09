Левандовски: Смогу играть еще 3-4 года

Нападающий "Барселоны" и капитан сборной Польши Роберт Левандовский высказался касаемо своей карьеры:

"Думаю, я смогу еще играть 3-4 года – физически чувствую себя очень хорошо. Мне нравиться в "Барсе", у меня по-прежнему есть страсть к футболу и чувство голода к победам. Я не думаю о том что мне уже удалось выиграть и достичь, я ставлю новые цели", — наводит слова польского нападающего Sport.es.