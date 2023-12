Примера. Ла Реал прекрасен, Лас-Пальмас прагматичен, безнадега Севильи и Вильярреала

"Лас-Пальмас" снова минимально победил, но на сей раз тупо за счет фарта.

На самом деле, на поле была лишь одна команда. Гости реализовали единственный полумомент, который имели - это Кириан Родригес точно пробил издали.

Все остальное время атаковал "Алавес". И как атаковал! Один Саму мог оформить покер, но один раз с трех метров не попал в ворота, затем не реализовал выход один на один, а когда наконец начал забивать, то оба его гола отменили из-за микроскопических офсайдов.

Если честно, такого невезения не доводилось видеть давно. Удар Кике? Араухо выносит с линии ворот. Попытка Солы? Штанга.

36% - @UDLP_Oficial have scored 36% of their goals in @LaLigaEN 2023/24 from outside the box (5/14), the highest percentage of any team in the competition.



Updated.

"Лас-Пальмас" лишь страдал и отбивался, но по воле фортуны именно он отпраздновал победу - теперь у островитян 24 очка и 8-е место. У "Алавеса" - 16 баллов и 12-я позиция.

16-й тур Примеры. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Лас-Пальмас" - 0:1

Гол: Кириан Родригес, 31

"Алавес": Сивера - Горосабель, Абгар (Теналья, 86), Марин, Хави Лопес - Риоха (Роперо, 86), Бланко (Кике, 77), Гуриди, Реббах (Сола, 63) - Хаджи (Бенавидес, 63) - Саму

"Лас-Пальмас": Вальес - Араухо, Мармоль, Коко, Серхи Кардона - Мунир (Эррера, 75), Муньос, Луаодис (Перроне, 62), Кириан Родригес, Молейро (Бенито Рамирес, 87) - Марк Кардона (Парк, 62)

Предупреждения: Абгар, 48, Горосабель, 90+2, Марин, 90+7 - Серхи Кардона, 9, Муньос, 33, Парк, 90+7, Эррера, 90+8

Первое и максимально справедливое поражение Марселино после возвращения в "Вильярреал".

"Реал Сосьедад" мог забить даже 5-6 голов еще в первом тайме, но какое-то время Мерино и Садику не везло.

Ближе к перерыву, впрочем, басков прорвало. Мерино замкнул подачу с углового; Субименди подставился под удар Захаряна; Кубо реализовал выход один на один.

Счет 0:3 сделал второй тайм формальностью, и "Сосьедад" не таясь ждал свистка. "Субмарина" могла на этом отрезке забить гол престижа, но Педраса, Баэна и даже Жерар Морено пробивали исключительно плохо, и потому не срослось.

4 - @RealSociedadEN have scored three goals in a first half of an away @LaLigaEn match for only the fourth time in the 21st century after May 2004 vs Real Madrid, February 2005 vs Racing Santander and December 2019 vs Osasuna. Party.

В таблице после победы у "Реала Сосьедад" стало 29 очков, и это 5-е место. У "Вильярреала" - 16 баллов и 13-я позиция.

16-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Реал Сосьедад" - 0:3

Голы: Мерино, 38, Субименди, 41, Кубо, 45+4

"Вильярреал": Йоргенсен - Фойт, Альбиоль, Куэнка, Педраса - Альти (Ахомаш, 46), Капу, Парехо (Терратс, 90+1), Баэна - Жерар Морено (Бреретон, 90+1), Моралес (Серлот, 74)

"Реал Сосьедад": Ремиро - Траоре, Элустондо, Субельдия (Пачеко, 59), Тирни - Браис Мендес (Турьентес, 30), Субименди, Мерино, Захарян (Муньос, 78) - Кубо, Садик (Карлос Фернандес, 78)

Предупреждения: Капу, 23, Педраса, 49 - Субименди, 60

Пошел третий месяц, как Диего Алонсо тренирует "Севилью", а команда по-прежнему без побед в Ла Лиге и ЛЧ. Катастрофа.

Сегодня "Мальорка" выиграла матч, реализовав один из двух своих моментов - это Кайл Ларин классно пробил из-под защитника. Сверхважный гол для невезучего канадца.

1 - Cyle Larin has scored his first goal for @RCD_MallorcaEN in @LaLigaEN (15 games); he was, until now, the player with the most total shots (29) and shots on target (11) in the competition this season without scoring.

Relief.



Relief. pic.twitter.com/cjqu9mJWLZ — OptaJose (@OptaJose) December 9, 2023

Все остальное время "Севилья" владела мячом, атаковала, но, во-первых, слишком медленно и стерильно, а во-вторых, по воротам били плохо. Предраг Райкович поочередно отразил попытки Окампоса, Хуанлу и закрыл ворота перед Эн-Несири.

Когда же Педроса таки отправил мяч в ворота, "Мальорку" выручил ВАР - там увидели рикошет от локтя Эн-Несири.

Для "Киновари" эта победа стала первой в Ла Лиге с 16 сентября, и с 14 баллами команда Хавьера Агирре поднялась на 15-е место. "Севилья", в свою очередь, опустилась на 16-ю строчку с 13 баллами. Почему Алонсо еще на посту - загадка.

16-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Севилья" - 1:0

Гол: Ларин, 11

"Мальорка": Райкович - Маффео, Вальент (Гонсалес, 69), Раильо, Настасич, Хауме Коста (Лато, 69) - Дани Родригес (Антонио Санчес, 81), Маскарель, Саму Кошта, Дардер (Морланес, 81) - Ларин (Абдон, 64)

"Севилья": Дмитрович - Хуанлу, Гудель, Рамос, Педроса (Салас, 88) - Соу (Оливер, 84), Сумаре, Ракитич - Окампос, Эн-Несири, Лукебакьо (Янузай, 33)

Предупреждения: Хауме Коста, 68, Абдон, 90+2 - Эн-Несири, 45+1, Сумаре, 74