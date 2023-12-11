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Гризманн: За чемпионство будем биться до конца. Впереди еще долгий путь
Антуан заявил, что Атлетико будет биться за чемпионство
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард мадридцев Антуан Гризманн высказался после матча с "Альмерией" (2:1).
"Бывают матчи и легче, но что есть, то есть. Иногда приходится терпеть и обороняться. Соперник атаковал большими силами и порой ставил нас в тупик. Главное - мы победили, и это огромный шаг по сравнению с прошлым сезоном.
За чемпионство будем биться до конца. Знаем, что впереди еще долгий путь. Теперь нужно отдыхать и думать о матче в среду [против "Лацио"], - сказал Гризманн.
После 15 матчей "Атлетико" занимает в Примере 3-е место, отставая от лидирующей "Жироны" на 7 очков, при этом у "Атлетико" игра в запасе.
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