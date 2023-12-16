Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал Мадрид - Вильярреал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Реал Мадрид" - "Вильярреал": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.12.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Flor Tan Jun
"Реал Мадрид" после шестой победы в шести турах Лиги чемпионов примет "Вильярреал", который понемногу выбирается из игровой ямы.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
В четверг "Подводники" доказали свою состоятельность, выиграв в гостях у "Ренна" (3:2), что обеспечило им первое место в группе ЛЕ. Это лучшая новость для клуба в этом сезоне.
С другой стороны, не слишком ли устала возрастная команда Марселино во Франции? Хватит ли сил у Альбиоля, Парехо, Морено, Капу, Моралеса на "Реал", который в этом сезоне выиграл 9 домашних матчей из 10? И если нет, то сколько голов забьют "Субмарине" Беллингем и Родриго, демонстрирующие форму мирового уровня?
Ответы на все эти вопросы мы узнаем в воскресенье, 17 декабря, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 и Volia TV. Начало матча - в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Хацкевич: До назначения Шовковского результаты у Динамо были отвратительны
- Сидорчук помог Вестерло обыграть Эйпен
- Триумф сборной по футзалу, признание Миколенко, деньги для украинских клубов за евросезон. Главные новости за 15 декабря
- Источник: Главный тренер Жироны сменит Хави в Барселоне
- Ряды холостяков редеют. Хавбек Динамо сделал предложение своей девушке
- Красотка дня. Самая сексуальная фанатка МЮ восхищает фанатов яркими фото в Таиланде. ФОТО