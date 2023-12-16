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Реал Мадрид - Вильярреал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Реал Мадрид" - "Вильярреал": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.12.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол

Реал Мадрид - Вильярреал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Flor Tan Jun

UA-Футбол
Новина українською

"Реал Мадрид" после шестой победы в шести турах Лиги чемпионов примет "Вильярреал", который понемногу выбирается из игровой ямы.

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В четверг "Подводники" доказали свою состоятельность, выиграв в гостях у "Ренна" (3:2), что обеспечило им первое место в группе ЛЕ. Это лучшая новость для клуба в этом сезоне.

С другой стороны, не слишком ли устала возрастная команда Марселино во Франции? Хватит ли сил у Альбиоля, Парехо, Морено, Капу, Моралеса на "Реал", который в этом сезоне выиграл 9 домашних матчей из 10? И если нет, то сколько голов забьют "Субмарине" Беллингем и Родриго, демонстрирующие форму мирового уровня?

Ответы на все эти вопросы мы узнаем в воскресенье, 17 декабря, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 и Volia TV. Начало матча - в 22:00 по Киеву.

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