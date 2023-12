Примера. Атлетик - Атлетико 2:0. Красиво отпраздновали 125-летие

"Атлетик" в день своего 125-летия в одни ворота переиграл "Атлетико", подтвердив амбиции на ТОП-4.

Ну не умеют "Матрасники" играть на выезде, и все тут. Дома у них 20 подряд побед, на выезде же очень часто получается, как сегодня - безыдейно, медленно, пассивно.

"Атлетик" еще в первом тайме обязан был забивать 3-4 мяча и закрывать игру, но долго мешала плохая реализация. Нико и Иньяки Уильямсы по разу обстукали каркас; затем Нико не реализовал выход на ворота; также Облак отразил попытку Гурусеты.

3 - @atletienglish have lost three consecutive @LaLigaEN away games under @Simeone for the first time after December 2021 and April 2012. Weakness. pic.twitter.com/hMaO78gzZB