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Примера. Атлетик - Атлетико 2:0. Красиво отпраздновали 125-летие

Испания
Обновлено

Великий день для Бильбао

Примера. Атлетик - Атлетико 2:0. Красиво отпраздновали 125-летие

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетик" в день своего 125-летия в одни ворота переиграл "Атлетико", подтвердив амбиции на ТОП-4.

Ну не умеют "Матрасники" играть на выезде, и все тут. Дома у них 20 подряд побед, на выезде же очень часто получается, как сегодня - безыдейно, медленно, пассивно.

"Атлетик" еще в первом тайме обязан был забивать 3-4 мяча и закрывать игру, но долго мешала плохая реализация. Нико и Иньяки Уильямсы по разу обстукали каркас; затем Нико не реализовал выход на ворота; также Облак отразил попытку Гурусеты.

"Атлетико" на это не отвечал никак. Надежды на фланги не оправдались - Молина проиграл Берчиче, а Иньяки Уильямс на пару с Иньиго Лекуэ съели Самуэла Лино.

В конце первого тайма Бильбао еще и пенальти заработал - это Нико опять накрутил Чаглара, но Сансет с точки пробил просто ужасно.

"Не забиваешь ты - забьют тебе", - если бы правило работало, баски бы сегодня уступили. Но на "Сан-Мамесе" все произошло куда прозаичнее.

"Атлетик" не уменьшал давление, и вскоре счет открыл Гурусета после идеального заброса Андера Эрреры. Удвоил же его Нико крученым ударом, который точно повысил его ценник еще на 5-10 млн.

"Атлетико"? Он попробовал поатаковать только в конце; создал один момент (Льоренте не забил) - и это все.

В таблице у Бильбао после победы стало 32 очка - это 5-е место. У "Атлетико" - 34 балла и матч в запасе - это пока 3-я позиция.

17-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Атлетико" - 2:0

Голы: Гурусета, 51, Нико Уильямс, 64

"Атлетик": Симон - Лекуэ, Вивиан, Паредес, Берчиче - Эррера, Прадос (Весга, 77) - Уильямс (Хаурегисар, 85), Сансет (Унаи Гомес, 85), Нико Уильямс (Беренгер, 90) - Гурусета

"Атлетико": Облак - Сеюнчу (Хименес, 46), Витсель, Эрмосо - Молина (де Пауль, 46), Льоренте, Коке, Сауль (Депай, 60), Самуэл Лино - Гризманн (Корреа, 60), Мората (Аспиликуэта, 67)

Предупреждение: де Пауль, 49

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1 голосов
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
16.12.2023 в 20:11
кстати, элементарный взгляд даёт понять, что при нынешнем "улучшении" комментов их стало меньше примерно на 50% - от вас уходят ваши "сп€нс€"ры!
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Комментарии 11
TIRAN (Донецк (Украина!))
16.12.2023 в 20:11
кстати, элементарный взгляд даёт понять, что при нынешнем "улучшении" комментов их стало меньше примерно на 50% - от вас уходят ваши "сп€нс€"ры!
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0
0
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Бapceлиниyс
16.12.2023 в 19:35
Всяк проходящий Тирану ставь плюс, если есть мозг и ум твой не рваный.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
16.12.2023 в 19:53
Всяк проходящий Тирану ставь плюс, Если есть мозг и отсутствует флюс!
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0
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Бapceлиниyс
16.12.2023 в 20:02
Всяк проходящий ставь плюс Тирану! Беспредел не пройдёт у бездушных тиранов!
 
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PiterCantrope (Франківськ)
16.12.2023 в 19:34
Класна гра від "Більбао". В них дуже хороша форма в останні місяці. А "Атлетико" як завжди. Ця команда просто не здатна показувати футбол, який дозволяє набирати 85-90 очок за сезон і претендувати на чемпіонство. Навіть в часи коли в них склад на рівні з "Мадридом" і "Барсою". 70-80 очок за сезон і 3-4 місце - от це те, що від них можна реалістично очікувати. Чемпіонство максимум раз на 10 років.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
16.12.2023 в 19:15
верните нормальный формат комментариев!
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1
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Бapceлиниyс
16.12.2023 в 19:48
1) Бакуменко Олег - ЗА 2) 3) 4) Подходим товарищи, подходим... встаём в очередь, не толпимся. Ставим подпись, получаем значок в подарок. Мамаша, ну куда вы лезете со своей рыбой блъ...
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
16.12.2023 в 19:52
Олег Лужный, ну куда Вы??? Ваше место в уаф!!!)))
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
16.12.2023 в 19:57
1) Бакуменко Олег - ЗА 2) Петр Порошенко - ЗЕ3)4)
 
0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
16.12.2023 в 19:59
здец! почему так тупо работает сайт? абзацы даже в скопированном варианте хеГятся!
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
16.12.2023 в 19:14
продавили матрас! и это без всяких там ИПУЩИХ "карликов"))
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