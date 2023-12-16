Примера. Атлетик - Атлетико 2:0. Красиво отпраздновали 125-летие

"Атлетик" в день своего 125-летия в одни ворота переиграл "Атлетико", подтвердив амбиции на ТОП-4.

Ну не умеют "Матрасники" играть на выезде, и все тут. Дома у них 20 подряд побед, на выезде же очень часто получается, как сегодня - безыдейно, медленно, пассивно.

"Атлетик" еще в первом тайме обязан был забивать 3-4 мяча и закрывать игру, но долго мешала плохая реализация. Нико и Иньяки Уильямсы по разу обстукали каркас; затем Нико не реализовал выход на ворота; также Облак отразил попытку Гурусеты.

3 - @atletienglish have lost three consecutive @LaLigaEN away games under @Simeone for the first time after December 2021 and April 2012. Weakness. pic.twitter.com/hMaO78gzZB — OptaJose (@OptaJose) December 16, 2023

"Атлетико" на это не отвечал никак. Надежды на фланги не оправдались - Молина проиграл Берчиче, а Иньяки Уильямс на пару с Иньиго Лекуэ съели Самуэла Лино.

В конце первого тайма Бильбао еще и пенальти заработал - это Нико опять накрутил Чаглара, но Сансет с точки пробил просто ужасно.

"Не забиваешь ты - забьют тебе", - если бы правило работало, баски бы сегодня уступили. Но на "Сан-Мамесе" все произошло куда прозаичнее.

"Атлетик" не уменьшал давление, и вскоре счет открыл Гурусета после идеального заброса Андера Эрреры. Удвоил же его Нико крученым ударом, который точно повысил его ценник еще на 5-10 млн.

"Атлетико"? Он попробовал поатаковать только в конце; создал один момент (Льоренте не забил) - и это все.

В таблице у Бильбао после победы стало 32 очка - это 5-е место. У "Атлетико" - 34 балла и матч в запасе - это пока 3-я позиция.

17-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Атлетико" - 2:0

Голы: Гурусета, 51, Нико Уильямс, 64

"Атлетик": Симон - Лекуэ, Вивиан, Паредес, Берчиче - Эррера, Прадос (Весга, 77) - Уильямс (Хаурегисар, 85), Сансет (Унаи Гомес, 85), Нико Уильямс (Беренгер, 90) - Гурусета

"Атлетико": Облак - Сеюнчу (Хименес, 46), Витсель, Эрмосо - Молина (де Пауль, 46), Льоренте, Коке, Сауль (Депай, 60), Самуэл Лино - Гризманн (Корреа, 60), Мората (Аспиликуэта, 67)

Предупреждение: де Пауль, 49